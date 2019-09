Los hombres con BARBA son los más infieles de todos: Estudio

Sí, los hombres con barba tienen un ‘no sé qué’ que los hace completamente irresistibles; se ven más atractivos, varoniles y seductores, pero existe un pequeño problema… ¡Son los más infieles de todos! Así que si tú también eres de aquellas a las que les encantan los hombres barbones, ten mucho cuidado.

De acuerdo con un estudio realizado por el portal Eva, con un total de 2 mil participantes de diferentes nacionalidades, 47% de los hombres con barba admitieron haber sido infieles alguna vez en su vida, lo cual, comparado con el 20% de los hombres sin vello facial que admitieron lo mismo, resulta sorprendente.

La infidelidad por sí misma es un problema importante a nivel internacional, de hecho, tan sólo en México, se estima que un 50% de la población es o ha sido infiel alguna vez en su vida, y aunque las cifras varían entre estudios, la realidad es que todos reflejan porcentajes muy elevados.

Ahora bien, aunque la culpa de la ‘traición’ es de aquellos implicados en el engaño, es común escuchar justificaciones como: ya nada es igual, me tratas diferente, nuestra vida íntima es casi nula, estoy cansado de tus celos, entre otros; así que a continuación te compartimos una pequeña lista de consejos para evitar que tu pareja te sea infiel.

Consejos para que tu pareja no te sea infiel

Experimenten en la cama

La insatisfacción sexual es uno de los principales problemas que llevan a la pareja a cometer una infidelidad así que lo mejor es probar siempre cosas nuevas y no dejar morir la pasión.

No lo celes demasiado

Los celos son un arma de doble filo, por lo cual puedes salir perdiendo por ambos lados; ya sea porque le haces sentir a tu pareja lo suficientemente seguro como para conquistar a cualquiera, o porque lo tienes harto con tus escenas de celos.

No coquetees con otros hombres

No tiene de malo salir con tus amigas o con un grupo mixto sin tu pareja, pero si tú le coqueteas a otros, abres la puerta a que tu pareja haga lo mismo. Recuerda, no hagas nada que no te gustaría que te hagan. La libertad en la relación es importante, pero el respeto también lo es.

