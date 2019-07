Los hijos de la Reina: Así se lleva el Príncipe Carlos con sus hermanos menores

No es ningún secreto que el Príncipe Carlos, a pesar de parecer el heredero eterno, es en realidad uno de los miembros más importantes de la familia real británica, aunque no el hijo favorito de la Reina Isabel, o siquiera del Duque de Edimburgo, y su relación con el resto de sus hermanos se ha visto notablemente condicionada por el orden de sucesión.

Su relación con sus dos hermanos más pequeños es en realidad un tanto trágica, más con la Princesa Ana sí se logra entender. No obstante, de acuerdo con declaraciones hechas por el mismo Príncipe, cuando sea Rey intentará reducir la Familia Real a su consorte, sus hijos y sus nietos. Es decir, hará a un lado a sus hermanos y demás parientes.

Por su parte, el Príncipe Eduardo es quien se las ha visto más negras en cuestiones de poder y posición, pues es el único que no ha logrado aceptar el lugar que le pertenece en la corona; según expertos en realeza, siempre ha sentido una profunda envidia por su hermano mayor.

"El problema con mi hermano Andrés es que a él le gustaría ser yo", declaró el Príncipe Carlos, dejando muy claro que su relación con Andrés no es precisamente una de las mejores. Aún así, es el hijo favorito de la monarca, y ni eso le ha ayudado en su eterna lucha por lograr un mayor protagonismo en la labores reales para él y sus hijas.

Ahora bien, a quien no le interesa en lo absoluto el drama de la corona es a la Princesa Ana, quien siempre ha destacado por ser discreta y trabajadora, de hecho, podríamos decir que disfruta estar alejada del foco mediático. No obstante, es una de las royals más activas, pues desempeña más labores en representación de su madre y para la beneficencia que cualquiera de sus hermanos y que la misma Reina.

En cuanto a su relación con Carlos, es bastante positiva, pues apenas es dos años menor que el Príncipe y desde pequeños han sido cercanos, más eso no quiere decir que nunca hubieran existido conflictos entre ellos, tomando en cuenta que ambos tienen personalidades prácticamente opuestas.

Por último, está el más pequeño de la familia, el Príncipe Eduardo, a quien podemos definir con una pequeña anécdota que la periodista Ingrid Seward reveló: "Un año, por su cumpleaños, desayunó con su madre y no le felicitó. No le dio ni un regalo ni una tarjeta. Sencillamente no sabía que era su cumpleaños".

Sin duda alguna, el Conde de Wessex siempre fue el más aislado de todos, especialmente por la enorme diferencia de edad entre sus demás hermanos, no obstante, con quien peor se ha llevado es precisamente con Carlos, con quien incluso llegó a tener una fuerte y acalorada discusión luego de un problema de trabajo.

Eduardo, a diferencia de sus demás hermanos (y padre), no terminó la educación militar, y por el contrario se vio interesado por el teatro, de hecho, fundó su propia cadena de televisión, Arden Tv, pieza importante en el conflicto con su hermano mayor.

Te podría interesar: La reina Isabel II ¿ya piensa abdicar al trono a favor de Carlos?

En 2001, un par de cámaras grabaron al Príncipe William mientras estudiaba en la Universidad de Saint Andrews, aún existiendo un acuerdo entre el Palacio de Buckingham y los medios de comunicación para que respetasen la privacidad del príncipe. Luego de descubrirlos, encontraron que trabajaban para la productora del Príncipe Eduardo.

La reacción de Carlos fue evidentemente colérica e incluso se dice que llamó a su hermano pequeño “idiota”, pero a decir verdad, su relación ya estaba rota desde antes. A pesar de todas estas rencillas, los cuatro disimulan llevarse muy bien, pues como en todas las familias reales, aunque son y actúan como humanos, pretenden mostrarse como seres divinos.

Dale click a la estrella de Google News y síguenos.