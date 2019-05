Los hijos bastardos del Príncipe Carlos: La Corona británica en riesgo

Como te compartimos a principio de año, los medios británicos comenzaron a difundir rumores sobre el supuesto hijo ilegítimo del Príncipe Carlos con Camilla Parker. Se decía que el bebé habría sido fruto de una aventura cuando apenas tenían 17 y 18 años, respectivamente.

Sin embargo, si prestamos atención a la línea del tiempo, en realidad Carlos y Camilla se conocieron en los años 70 y el supuesto “hijo secreto” nació en 1966, así que esta historia tiene muy pocas probabilidades de ser cierta. No obstante, el australiano de 52 años, Simon Dorante-Day, exige una prueba de ADN para conocer su verdadera identidad… y posiblemente desbancar al Príncipe William como heredero del trono.

Según cuenta Simon, su abuela, que trabajó con la Reina Isabel y el Duque de Edimburgo, le confesó en repetidas ocasiones que el Príncipe de Gales era su padre biológico. Además, confiesa que la misma Princesa Diana estaba enterada y que de no haber fallecido en París, hubiera revelado toda la verdad.

“Era muy cercano a mi abuela y ella me dijo muchas veces que yo era hijo de Camilla y Carlos. Ella no solo lo insinuó, sino que me lo dijo directamente”.