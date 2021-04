Los fáciles trucos para despertar el gusto por salir a correr

"Salir a correr", una actividad que requiere más condición física de lo que muchos creemos, pero que nos damos cuenta rápidamente cuando intentamos incorporar la actividad a nuestra rutina diaria.

Sin embargo, el salir a correr puede ser muy beneficioso para tu salud, si logras pasar la difícil etapa inicial cuando requiere más trabajo físico y energía y la endorfina que libera el ejercicio aún no llega a niveles satisfactorios.

Para ayudarte a adquirir este hábito saludable, en La Verdad Noticias te presentamos algunos trucos para salir por la puerta y seguir adelante incluso cuando preferiría detenerse para tomar una infusión de café helado.

Deja ir el cinismo

Una buena actitud hará el correr diario más fácil

Si eres del tipo que se burla de las citas inspiradoras en Instagram, deja de lado esa parte de tu cerebro durante toda la carrera. Necesita mensajes positivos para superar las partes difíciles del ejercicio.

Pruebe un simple ejercicio mental recomendado por Coffey, cineasta y fundador de DeFine New York Run Club. Pregúntese: "¿Cuál es mi por qué?", "¿Cuál es mi propósito?". El "por qué" de Coffey era ponerse en forma; su propósito era poder mantenerse al día con sus tres hijos pequeños: "No quiero ser el padre que dice 'No puedo'", revela.

Consiga "una voz" en su cabeza

Apoyese de las apps para correr

Para invitar tal positividad a mi propio corazón frío y oscuro, tomo las clases de carrera al aire libre en la aplicación Peloton, que es menos costosa que sus bicicletas estáticas o cintas de correr.

Durante 20 a 60 minutos puede tener un instructor en mi oído que me mantiene en movimiento, con su música favorita mientras corre y compartiendo consejos para correr o sugiriendo cuándo caminar.

"Dejo que la gente se apoye en mí como entrenador", dijo Becs Gentry, uno de los instructores de carrera de Peloton. Dado que graba clases mientras dirige ella misma, usa sus propias batallas internas como motivadores. Si se siente agotada, dirá: "Sé que esto apesta, chicos, pero lo haremos juntos. No me defraudes".

Para un entrenador virtual menos hablador, puede usar la aplicación Couch to 5K, un programa amigable para principiantes que le permite elegir personajes como Johnny Dead, un zombi que persigue cerebros, o Runicorn, el unicornio corriendo, para decirle cuándo correr o caminar.

Vuelve a ponerte la ropa sucia

Usa hasta tres veces la misma ropa deportiva

Los expertos te aconsejarán dormir con tu equipo para correr (mallas de compresión y todo) para que no haya nada entre tú y el comienzo de tu carrera matutina. La idea es que estás poniendo fricción entre tú y salir por la puerta.

Como explicó Tara Parker-Pope en nuestro Desafío de pozo de 7 días, eliminar obstáculos como este hace que sea más probable que logre un nuevo objetivo de salud. Pero deseaba dormir con un sostén deportivo o me levantara de la cama antes de las 7 a.m. para correr, ¿cuál sería la solución?.

Helen McCaffrey Birney, reveló que no siempre usa ropa limpia para correr. Vuelve a usar sus lindos leggings con bolsillos, y nadie se da cuenta. Dado que lo que menos necesitamos durante la pandemia es lavar la ropa, esta ha sido la manera perfecta de reducir la fricción y las tareas domésticas.

Solo asegúrese de mantener esa ropa sucia en un lugar de su habitación, tal vez en un gancho para que el sudor se seque a tiempo para el próximo entrenamiento. Eventualmente, debes lavarlos antes de que comiencen a apestar lo que probablemente pasará después de tres usos.

No corras rápido

Puede que no te consideres veloz, pero probablemente corras más rápido de lo necesario. ¿Crees que te mueves más lento que si estuvieras caminando? Reduzca más la velocidad. ¿Te sientes como una tortuga? Pon a la tortuga en cámara lenta.

Podrás correr más tiempo de esta manera, y cuanto más lento vayas, más atención podrás prestar a tu cuerpo. Ese dolor en las espinillas te está diciendo algo, pero no necesariamente que debas dejar de correr. Tal vez necesite poner el pie en el suelo de manera diferente o intentar un estiramiento de recuperación diferente.

Encuentra a compañeros

Corre en compañía de otras personas

Encontrar una comunidad cerca de ti puede ser una bendición. Te harán responsable sin ser competitivo. Y para algunos, tener ese grupo con quien correr en persona es motivador simplemente porque es social.

Si siente que correr acompañado podría agregar presión en lugar de relajarlo, puede unirse a grupos en línea. Run Across America, por ejemplo, es un sitio que se lanzó el año pasado, donde puede unirse a carreras virtuales con un amigo o un equipo que recauda dinero para organizaciones sin fines de lucro y rastrear su progreso hacia una meta.

¿Listo para empezar? Encuentre a alguien que lo haga responsable, escuche a los entrenadores optimistas, piense en positivo y tome una foto con la ropa sucia. Entonces todos podremos volver a ser nuestros seres no deportivos más sarcásticos.

