¿Los excesos en Navidad afectan la piel?

¿Los excesos en Navidad afectan la piel? Según expertos, la respuesta es sí; esto de la misma manera que el organismo sufre las consecuencias por las grandes comidas, ingesta de alcohol, desveladas entre otras actividades excesos propios de estas fechas.

Y es que la Navidad es una época marcada por los excesos. No podemos negar que durante las últimas semanas de diciembre, las comidas y cenas se convierten en un verdadero festín para todos nosotros, abundan platos ricos en azúcares que habitualmente no ingerimos, incluidos multitud de postres, y no faltan los brindis continuos.

A todas las celebraciones de Navidad y Año Nuevo hay que añadir además la falta de sueño o los desajustes continuos en torno a los horarios. Multitud de factores que no tardan en tener consecuencias en nuestro organismo -la pesadez o ardor de estómago, náuseas o incluso dolores de cabeza son algunas de las sensaciones más repetidas-, y también en la piel.

Cómo hacer frente a los excesos de Navidad que afectan la piel

El cuidado de la piel es importante durante la Navidad para no sufrir afectación

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, por estos excesos el cutis sufre: envejecimiento prematuro, deshidratación, inflamación. Según el Dr. Perricone experto en el tema durante esa fase de metabolización, nuestra piel pasa por períodos de deshidratación y glicación.

Primero, la piel pasa por una fase de deshidratación celular y, luego, es como si se caramelizara, cristalizara, produciendo un declive de colágeno y elastina y una cascada brusca de envejecimiento.

Ante esta situación, se recomienda ser cautos con los alimentos que ingerimos en estas fechas tan señaladas, no es cuestión de no darnos ningún capricho en Navidad sino de saber tomarlos con calma y moderación.

"Los alimentos ricos en azúcar glican la piel, mientras que los muy salados la deshidratan profundamente, al igual que el alcohol. Por eso, hay que ser comedido en la ingesta de estos ingredientes", advirtió el Dr. Perricone.

Aquí va una selección de alimentos que pueden incluirse para recuperar la piel si pasa por procesos exagerados:

Salmón salvaje: Se trata de un alimento con DMAE, astanxantina y ácidos grasos esenciales (más del 5% de su contenido son grasas 'buenas'), por lo que es una gran opción para estos próximos días navideños.

Aceite de oliva virgen extra: No sorprende que esté incluido en esta lista, por todos son conocidos los grandes beneficios del AOVE. El Dr. Perricone recomienda aceites de oliva virgen extra de primer prensado, ya que "son los que menos acidez y mayores niveles de ácidos grasos y polifenoles contienen, pues conforme aumentan los prensados, se pierden más antioxidantes".

Verduras verdes: Este tipo de alimentos contienen una alta proporción de agua, aportando hidratación a la piel desde dentro. Además, opciones como espinacas o brócoli pueden aportar nutrientes y antioxidantes como la vitamina C, el calcio o el magnesio, que frenan el envejecimiento.

Frutos del bosque: ¿Rostro más joven y firme? No te olvides de los frutos del bosque, una opción que además ayuda a reducir la grasa corporal acumulada.

Lácteos naturales orgánicos, sin edulcorantes y bajos en sal: El Dr. Perricone habla de la importancia de consumir productos ecológicos, y aún más en el caso de los lácteos. El experto recomienda el yogur natural orgánico (sin azúcar ni edulcorantes añadidos) y el kéfir. "Ambos contienen importantes bacterias para la salud intestinal y mejoran la digestión", apunta.

Avena en copos: Es uno de los alimentos estrella de la temporada, es rica en fibras, grasas monoinsaturadas y proteínas, lo que ayuda a controlar el colesterol y la presión arterial.

Especias y plantas aromáticas: Algunas de ellas, según explica Perricone, tienen propiedades antiaging, es el caso de la la cúrcuma o la salsa de tabasco.

Cacao puro: Lejos de lo que podrías creer, el chocolate sí es bueno para frenar el envejecimiento, en pequeñas dosis y sin leche. "Es un potente antioxidante que evita el ataque de los radicales libres y, gracias a su alto contenido en magnesio, controla los niveles de azúcar y protege el sistema cardiovascular", señala.

El té verde: resulta clave Cuenta con múltiples propiedades antienvejecimiento confirmadas científicamente y puede ser un gran aliado en estas fechas.

