Los escándalos que arrastran Felipe y Letizia de España

Desde el momento de su proclamación, el reinado de Felipe ha estado lleno de terribles acontecimientos que ha tenido que ocultar de los medios.

La mala relación de los Reyes con Letizia

El primero y más evidente es que sus padres nunca aceptaron a Letizia. La relación entre la Reina y sus suegros ha sido muy complicada a lo largo de los años e incluso los desplantes han salido al ojo público.

Como recordarán, hace algunos años hubo un muy famoso enfrentamiento entre Sofía y Letizia, cuando esta, después de la Misa de Pascua, intentó impedir que la Reina Emérita se tomara una fotografía con sus nietas.

No obstante, la relación con Juan Carlos no dista de esta realidad, pues además de las varias discusiones entre ambos, de acuerdo con Jaime Peñafiel, experto en la Casa Real, para el cumpleaños número 81 de este, Felipe no asistió por petición de Letizia, pues prefería estar de vacaciones navideñas.

Las hermanas de Felipe ya no pintan en el mapa

Letizia y las Infantas Elena y Cristina.

La Infanta Elena ya no tiene ningún tipo de contacto con los Reyes, pues a pesar de que se conocen varios enfrentamientos entre ella y Letizia, la gota que derramó el vaso fue cuando la Reina apoyó al exmarido de esta, Jaime de Marichalar, durante momentos delicados.

Ahora bien, en cuanto a Cristina se dice que la Reina prohibió a los Duques de Barcelona aparecer durante los actos públicos de la Familia Real y entrar a la Zarzuela, por culpa de los graves problemas judiciales del caso Noos.

La terrible salud de Juan Carlos

Rey Emérito Juan Carlos.

Todos conocen sobre los problemas de salud del Rey Emérito, pero nadie conoce la verdadera situación. Se supone que sólo los VIP de Madrid lo saben y se dice que la salud de Juan Carlos ha empeorado a grado tal que apenas puede caminar y bajar las escaleras.