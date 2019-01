Los errores más comunes que cometen los padres con sus hijos adolescentes

Muchos conflictos del ser humano comienzan durante la adolescencia, no por nada se le conoce como la fase más complicada de la vida. Comienzan las interrogantes: ¿Quién soy?, ¿Qué me gusta?, ¿Qué quiero hacer?, ¿Por qué tengo que seguir escuchando a mis padres?.

Y es el primer momento en el que intentas descubrir quién eres y más o menos de qué se trata la vida. Por lo tanto, durante esta etapa cometemos grandes errores y nos llevamos grandes enseñanzas.

La confusión, el poco afecto hacia los padres, el tiempo con los amigos, la “independencia”, entre otros, se hace presente, y cada vez es más complicado entablar una plática con ellos. Así que el adolescente no es el único que sufre, los padres también lo hacen.

Si te sientes identificado, el día de hoy te diremos cuáles son los errores más comunes que cometen los padres con sus hijos adolescentes.

Obligarlo a hablar

Sabemos que te preocupas por él y que quieres saber de su vida, pero tienes que entender que presionarlo no ayudará de nada, por el contrario, hará que se cierre.

Mantente disponible y espera a que él te necesite. Él te buscará y esperará que verdaderamente lo escuches y que le demuestres que es tu prioridad.

No escucharlo

No hay nada peor que comenzar la conversación con un juicio previo. Una vez que él se acerque, aprovecha la situación y escucha activamente. Mantén contacto visual, evita las distracciones y el lenguaje corporal negativo (cruzar brazos o piernas, negar con la cabeza o hacer gestos), no lo interrumpas ni rechaces lo que dice.

No tener empatía

Tú también fuiste adolescente, así que hazle saber que lo entiendes y que realmente no son tan distintos.

No escoger el lugar y momento adecuado para dialogar

¿Recuerdas que “la ropa sucia se lava en casa”? Si vas a llamarle la atención o pedir explicaciones sobre algún suceso, no lo hagas enfrente de otras personas. No importa si se trata de un familiar o un amigo, estas cosas se hacen en privado.

Si por el contrario, vas a hacer algún halago o reconocimiento, hacerlo enfrente de otras personas incrementará su grado de satisfacción y confianza.

Inteligencia emocional

La inteligencia emocional no es muy fácil de poner en práctica, sin embargo, te ayudará a tener una mejor relación con tus hijos, y las personas en general.

Siempre que suceda algún evento incómodo que te haya hecho enojar o sentir mal, exprésalo de la siguiente manera:

Concretiza: “Cuando tú…”.

Muestra tus sentimientos: “Yo me he sentido…”.

Explica la razón de tu sentimiento.

Especifica el cambio: “Por eso te pediría que la próxima vez…”.

De esta forma, tu hijo también aprenderá a expresar sus conflictos emocionales de manera inteligente.

Incapacidad de lograr acuerdos

A nadie le gusta ceder. Es casi casi como haber pedido la batalla, pero hay algo que debes tener en mente, “no estás peleando”. Acepta el hecho de que a veces tu hijo puede tener la razón y reconoce tus errores.

No recompensar

Una manera de reforzar los comportamientos correctos es a través de la recompensa. Hazle saber que está haciendo las cosas bien, Felicítalo.

Provocar enfrentamientos

Si inevitablemente has tenido un conflicto, procura terminar el diálogo con reconciliación y alegría. Recuérdale que no porque haya hecho algo “malo”, lo has dejado de querer o lo quieres menos.