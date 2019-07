Los defectos que nunca podrás admitir de ti mismo, según tu signo del zodiaco

A nadie le gusta admitir sus errores o “deficiencias” (más eso no quiere decir que no puedas hacerlo); se trata de un proceso incómodo y hasta difícil en el que tenemos que hacerle frente a nuestras equivocaciones para seguir creciendo. ¿Quieres saber qué es lo que más te cuesta admitir sobre ti? Aquí te respondemos, según tu signo del zodiaco.

Aries

Aries no quiere admitir que tiene problemas de concentración y que por lo mismo suele ser bastante disperso y no puede terminar las tareas que comienza, al menos no con facilidad. A veces aceptar en voz alta nuestras limitaciones nos ayuda a enfrentarlas y seguir el paso, así que no seas tan duro contigo mismo.

Tauro

Si bien Tauro tiene muchísimas cualidades, se trata de un signo zodiacal muy testarudo que nunca aceptará estar equivocado, aún cuando todos los hechos argumenten lo contrario. Ten cuidado, pues este sobre-orgullo podría terminar ahuyentando a las personas.

Géminis

Géminis es el típico amigo de todos, pero hay algo que siempre lo termina metiendo en problemas: no sabe cumplir sus promesas. Este signo es muy dado a prometer cosas que sabe que no cumplirá, sólo le gusta decirle a la gente lo que quiere escuchar.

Cáncer

Cáncer, ¿por qué te intentas hacer el fuerte? Ya todos sabemos que eres el signo más sensible del zodiaco, ¿por qué negarlo? Este conflicto de personalidad te hace reaccionar violentamente ante cualquier situación, aún cuando esta no sea tan dramática. ¡Relájate!

Leo

Leo, tú eres como Campanita, necesitas de los aplausos para vivir. Tienes miedo de descubrir que existe alguien mejor que tú, pero oh, oh… spoiler alert: siempre hay alguien mejor que tú en todo. No seas tan intenso con las competencias.

Virgo

Virgo tiene un pequeño trauma con la justicia y la perfección, y le cuesta trabajo aceptar que no todas las personas piensan como él, sin embargo, deberá de comenzar a trabajar consigo mismo si no se quiere quedar solo.

Libra

Aunque usted no lo crea, los Libra también tienen defectos, pero su mayor problema radica en que son incapaces de reconocer cuando necesitan ayuda. Está bien si alguien quiere ayudarte, eso no te hace menos capaz o menos inteligente.

Escorpio

Escorpio es ese signo que jamás se quiere comprometer en las relaciones, por lo que suele actuar un tanto frío y distante con sus parejas, no obstante, se trata de un truco barato porque realmente se preocupa y se interesa por las personas.

Sagitario

No es recomendable ser demasiado bueno o complaciente, pero Sagitario no puede evitarlo e incluso pretende que nada le afecta, pero no es así. Aprende a decir no y recuerda que no tienes que hacer, decir o aceptar algo con lo que no estás de acuerdo.

Capricornio

Si hay algo que Capricornio nunca será capaz de admitir es que se siente solo, aún cuando más necesite la compañía. Deja a un lado el orgullo, si te sientes triste o deprimido busca a las personas, sal con alguien o tan siquiera mantén una conversación.

Acuario

Acuario se siente una víctima de sus propias decisiones (cuando estas no han salido como lo planeaba, claro) y tiene problemas para admitir que se arrepiente de algunas cosas.

Piscis

Para Piscis lo más complicado es admitir que se ha equivocado o ha cometido un error, en general, ya sea porque perdió el trabajo, se peleó con un amigo o terminó con su pareja; piensa que nunca es su culpa y las cosas sucedieron sólo porque tenían que suceder.

