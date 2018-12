Los cuatro signos del zodiaco que recibirán declaración de amor.|

Tal vez has pasado malos tiempos en lo sentimental y este 2019 la vida te premia con la llegada de un nuevo amor, pero solo si tu signo zodiacal es uno de estos cuatro que te presentamos aquí.

LIBRA

A ti que tanto te gusta seducir, puede que caigas en tu propio juego. Otra persona podría echar mano de todos los recursos para que caigas en sus brazos. De primeras, te sorprenderás, pero, después, te irás dejando ir poco a poco y, al final, te darás cuenta de que lo que pensabas era cierto: una persona capaz de tan bella declaración, solo puede ser buena.

PISCIS

Tu romanticismo quedará satisfecho este año. Por fin recibirás una bella declaración de amor. Mantén las orejas bien abiertas y deja que la magia de las palabras llegue tu corazón. La persona que te ofrezca esta bella declaración sabe, sin duda, cómo alcanzar tu sensibilidad y ganarse tu corazón.

ESCORPIO

Hay una persona que intentará hacerte bajar la guardia en 2019, pero no dejarás que lo consiga y no mostrarás ningún signo de debilidad hasta que lo haya intentado todo con bonitas y dulces palabras que conseguirán encender tu apasionado corazón. Pero tu prefieres llevar las riendas, por lo que esta historia no durará mucho.

SAGITARIO

Tengas o no pareja, el año 2019 será para ti el año en el que reencontrarás o renovarás el amor. No habrás estado nunca tan cerca de tu pareja y pasarás el tiempo diciéndose cosas bonitas. Un periodo muy agradable que los ayudará a crear unos vínculos eternos y en el que asentarán las bases de su relación.

Si no eres uno de estos signos y tampoco tienes pareja en este momento, disfruta de tu libertad, aprendiendo a conocerte mejor y amarte mucho más, pronto podrías ser tu uno de estos signos enamorados.