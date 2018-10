Los cuatro signos del zodiaco más pesimistas según Mhoni Vidente.

La astrología y cada uno de los signos hablan mucho sobre la personalidad y de ellos podemos saber el tipo de carácter que tiene cada persona, ya sea positivo o negativo, en esta ocasión la astróloga Mhoni Vidente nos menciona cuáles son los signos del zodiaco más pesimistas y negativos.



Las personas nacidas bajo estos signos del zodiaco se caracterizan por tener dificultad para encontrarle el lado positivo, brillante y bueno a todas esas situaciones desagradables que llegan a presentarse en su camino, posicionándose como los más pesimistas y negativos del plano astral.

De acuerdo a lo mencionado por Vidente, debido a estar características, estas personas pueden ser más propensas a ver las cosas con una inclinación negativa. Pueden que no sean lo más optimistas, pero tampoco es saludable que todo el tiempo se estanquen en los malos pensamientos y en pensar que nada les saldrá bien.



Tauro

A las personas nacidas bajo este signo no les gusta que les sucedan cosas impredecibles. Pero en cuanto se encuentran con un obstáculo, alguien que no comparte su punto de vista, su reacción natural es un sentimiento pesimista abrumador, lo que llega a ponerlos de mal humor.

Cuando un Tauro está en uno de sus estado de ánimo negativos, se vuelven opuestos y llegan a emitir algunos comentarios contundentes, fríos, ásperos y dolorosos. Sin embargo, una vez que se abre a nuevas ideas, llegan a sorprender y sobre todo sorprenderse de lo mucho que se divierten y lo optimistas que pueden llegar a ser.

Tauro uno de los más negativos.

Cáncer

Los Cáncer son un signo demasiado sensible, por lo que cualquier cosa puede hacer que cambie de un buen estado de ánimo a uno completamente negativo y pesimista. Una vez que comiencen a verle el lado malo a todo lo que le pasa, se convierten en personas cerradas y se niegan a obtener más información o tener otras opciones. Las personas nacidas bajo este signo que estén atravesando por momentos negativos jamás dirá algo sobre lo que siente.



Aparte tienen la tendencia de sentir que todos están tratando de dañarlos, algo que en la mayoría de las ocasiones no es cierto. No se dan cuenta de que su naturaleza es demasiado sensible y a menudo juzgan a todos los que le rodean de los cambios drásticos que tiene de humor. Todas las cosas se las toman de manera personal.

Los de Cancér además de juzgar son muy sensibles.

Virgo

Así como son los más perfeccionistas del zodiaco, pueden llegar a ser los más pesimistas. Las personas nacidas bajo este signo se preocupan bastante por las cosas, en su deseo de conseguir la perfección. Los Virgo se vuelven fácilmente oscuros cuando algo no les sale como lo esperan. Incluso con las cosas que pueden parecer insignificantes, como algo que se descompone puede llegar a arruinar por completo su día.



Jamás llegan a darse cuenta de que eso no debe de ser así. Por lo general, cuando surge un problema no se centran en encontrar una solución, sino en lamentarse y desear ser otra persona.

Los nacidos en el signo Virgo son muy perfeccionistas pero también muy pesimistas.

Escorpio

Son los más misteriosos del zodiaco, aparte llegan a convertirse en unos detectives, por lo tanto son expertos en captar situaciones sombrías. Odian que les mientan, y tienen una naturaleza extraña e intuición para descubrir la verdad.

Las personas nacidas bajo este signo son desconfiados por naturaleza y lo peor de todo es que piensan que siempre tienen la razón, lo cual hace que tengan problemas con las personas que le rodean.



Para que un Escorpio logre la estabilidad emocional debe de bajar la lupa e intentar dejar de estar sacando conclusiones de todo.

Los Escorpión de todo sacan conclusiones.