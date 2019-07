Los ciclos que debes cerrar después de una ruptura amorosa

Cuando se termina una relación hay algunos ciclos que debes cerrar por tu bienestar emocional, aunque hayas sido tu o tu pareja quien puso fin a la relación tienes que hacerlo, aunque sea algo doloroso debes enfocarte en tu presente, así que pon mucha atención a lo siguiente ¡no te lo puedes perder!

Cualquier ruptura por más fácil que sea es un proceso un poco complicado, por lo que principalmente hay dos ciclos que debes cerrar antes de iniciar una nueva relación, ya que aunque al principio pensabas que no dolería, con el paso del tiempo empiezas a sentir un vacío por esa persona que era importante para ti.

No debes sentirte presionada o presionado por el tiempo que lleves soltera o que no te guste alguien, ya que por más que quieras que esa persona desaparezca del mundo, la vida no funciona así y debes enfocarte en cerrar los siguientes ciclos.

Primer ciclo, debes cerrar tu historia con tu ex

Con el tiempo te pones a recordar los buenos momentos que pasaron juntos, tal vez porque tienes fotos, detalles o simplemente te acuerdas de lo que hacían juntos. En ocasiones si él o ella ya están en otra relación, puede que te afecte un poco más, pero debes pensar fijamente en cuáles fueron los motivos de ruptura.

Debes entender que definitivamente esa persona no funcionaba para ti, mantente objetiva y es bueno dar gracias por los momentos compartidos, de esta manera tus ideas, mente y corazón empezarán a estar bien.

Segundo ciclo: tu historia contigo misma

La mayoría del tiempo nos ponemos a pensar si tuvimos algún error, si pudimos haberlo cambiado para seguir con la relación, pero no nos damos cuenta que también nuestra pareja nos lastimó, es por este motivo que debemos reconocer todos los aprendizajes de esta relación y ver más allá, aquello que te será útil para no cometer estos errores con alguien más en un futuro.

No debes sentir rencor hacia tu ex pareja, ese es una indicación que debes avanzar en tu vida, claro que no debes apresurarte para buscar una relación, pero si debes disfrutar de las cosas que la vida tiene preparada para ti.

