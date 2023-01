Los bolsos ideales para este 2023

Si eres una mujer que ama estar en tendencia, estás en la nota correcta, ya que en unos momentos te mostraremos los novedosos modelos de bolsas que estarán reinando este 2023.

A lo largo de 2022 vimos un sinfín de modelos de bolsos que protagonizaban las pasarelas y el conocido como streetstyle. Algunos de estos estilos comenzaron a bosquejar las tendendencias que nos estará mostrando este 2023.

Los bolsos son un accesorio que nunca puede faltar en nuestros clósets, muchas veces contamos con los básicos negro y café, pero no estaría mal apostar por piezas statement o clave para elevar nuestros atuendos.

Bolsos de moda 2023

Las bolsas acolchadas serán una de las protagonistas

Los bolsos que te presentaremos hoy en La Verdad Noticias incluyen varios modelos que puedes adaptar según tu estilo personal así que sin más preambulo, vamos a la lista de los bolsos más en tendencia este año.

Bolsos acolchados

Como su nombre lo dice, este tipo de bolsos tiene una apariencia cómoda y puede combinar con telas elegantes y detalles de pedrería. Puedes encontrarlos en muchas tiendas con los colores en tendencia de 2023, este año estaremos viéndolos por todos lados ¡No dudes en adquirir el tuyo!

Media Luna

El nombre de este bolso se debe a la forma que generalmente tiene, siempre son colgados al hombro y no tienen correa. Puedes encontrarlos en un sinfín de texturas y colores, incluidos el cuero, el terciopelo, incluso estampados con los logos de ciertas marcas.

Te puede interesar: Hyperpop, el estilo musical que estará de moda en 2023

Bolsos de moda para mujer

Los bolsos XXL serán otros de los mas utilizados

Bolsos Peludos

Los bolsos de peluche son una tendencia que se mantiene este 2023, en este caso puede variar un poco y puedes elegir correa o no, este aspecto hace que luzca más informal. Pero ya muchas marcas se han encargado de ofertas este tipo de accesorio.

Bolsos XXL

Los bolsos extra grandes también resurgen como el ave fénix. Estas piezas son ideales para una tarde de paseo o un día ajetreado de pendientes, su tamaño es perfecto para guardar muchas cosas y que estén a salvo. Así que adquirir uno de estos puede ser una gran inversión.

Bolsos metalizados

El acabado metalizado es una de las más grandes tendencias del momento, por eso no es de extrañarse que los pantalones o las bolsas con ese aspecto esten de moda. Atrévete a elegir colores como el fucsia, el verde o incluso estampados, no dudes en combinarlos con tus mejores outfits.

Bolsos surrealistas

Este tipo de bolsos no podían faltar en esta lista de tendencias, así no te espantes si de repente encuentras algunos en forma de casas, árboles o alguna otra figura. Este tipo de bolsos no son para todas, ya que la moda siempre es lo que nos acomoda.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter!