Los bikinis y trajes de baño más hot para verano

Estamos a punto de comenzar las vacaciones y si ya estás planeando tu siguiente viaje a la playa, necesitas armarte con los looks más increíbles de la temporada, además el traje de baño es imprescindible y nunca está de más tener 2 o 3 piezas de “backup”. Asimismo, ya han comenzado las rebajas y no podrían haber llegado en un mejor momento.

Si todavía no has encontrado el bikini o traje de baño perfecto que te siente de maravilla, no te preocupes porque aquí te presentamos diferentes opciones con lo más hot para el verano: asimétricos, de rayas marineras, holanes y animal print, que te harán lucir como toda una experta en moda.



Comenzamos con una opción súper hot y atrevida, de pierna alta y un sensual escote en la espalda. Es un diseño sexy, divertido y perfecto para verano.

Ya sea que optes por bikini o traje de baño entero, los holanes le dan un toque súper cute y femenino, que además atrae la mirada hacia las zonas que queremos destacar de nuestro cuerpo. Excelente opción para las más románticas.

También con un pequeño detalle de holanes en los tirantes, este bikini de tiro alto te permite ocultar la pancita (si así lo quisieras) y tiene un estapando "ad hoc" para la temporada. Para aquellas que no quieren quedarse con las ganas de utilizar un bikini, pero que no quieren enseñar de más, este diseño es perfecto.

El animal print lleva siendo tendencia desde hace un rato y hay que aprovechar para utilizarlo antes de que pase a la historia (de nuevo). Sin importar el tipo de animal que elijas, estos estampados lucen súper sensuales y hasta con un toque salvaje que atraerá todas las miradas.

Llevar un traje de baño entero no es igual a aburrido. Atrévete a lucir un sexy escote hasta el ombligo, o incluso uno no tan pronunciado, pero siempre sensual. Las rayas también son tendencia para el verano, pero siempre podemos optar por una tela lisa si queremos hacer la ilusión óptica de menor volúmen.

