Los beneficios del tamaño y longitud del APARATO masculino.

Estudio "La bondad del tamaño", da a concer algunas cuestiones sobre el ¿Por qué los hombres son los primates con el pene más grande?, así como también, ¿Cuáles son las bondades de la longitud?, inidcando así desde la evolución del andar bípedo (en dos piernas), que caracteriza a los humanos, tuvo consecuencias dolorosas para la madre y convirtió al neonato en un consumado contorsionista, pero también afectó al cuerpo del padre, en principio de manera más venturosa.

Se describe que en el caso de las hembras de los mamíferos la vagina se abre en la parte posterior del cuerpo y se dirige hacia el interior en un plano horizontal algo inclinado hacia abajo. Esto facilita la progresión de los espermatozoides hacia el fondo en dirección al cuello del útero, un pasillo casi horizontal en cuyo final se encuentra el óvulo.

De acuerdo con Lucia Blasco de Global News, cuando la hembra de un simio está receptiva y el macho se le aproxima por la espalda, ella levanta sus cuartos traseros y, sin más preámbulos, el macho la monta para comenzar una brevísima cópula, por lo que una vez inseminada, la hembra puede deambular sin perder el semen depositado en la vagina: mientras ande a cuatro patas no hay riesgo de que el fluido seminal resbale y se pierda.

Este mecanismo tan universal, común en nuestros antecesores simiescos y cuadrúpedos hace unos siete millones de años, se trastocó con la locomoción bípeda. Para conseguirla, los huesos pélvicos, los músculos y la disposición de las vísceras que ocupan la oquedad pélvica, sufrieron modificaciones importantes.

Resulta que hay algunos cambios, en la que la oquedad pélvica del macho solo están alojados la vejiga, la próstata y los intestinos. En la de la hembra, además de esas vísceras (excepto, obviamente, la próstata), se ubica el aparato genital, que aumenta de tamaño durante el embarazo.

Las repercusiones que tuvo en nuestra evolución este hecho aparentemente banal han sido numerosas y han afectado a nuestro comportamiento antes y después de la cópula, y a la estructura del aparato genital masculino. La marcha erguida exigió profundas transformaciones en el aparato genital femenino y esto, como última consecuencia, provocó el alargamiento del pene.

Cada vez que un varón normal eyacula, expulsa entre 100 y 400 millones de espermatozoides. Solo unos pocos privilegiados, luchando contra la fuerza de la gravedad y tras superar varias barreras químicas, físicas y biológicas, serán capaces de acercarse a las proximidades del óvulo.

El sistema reproductor femenino cuenta con partes estrechas y angostas que impiden que los peores nadadores lleguen al óvulo. Casi el 90 % de los espermatozoides no lo supera. Esto es debido a que sus fluidos tienen un pH ácido que actúa como espermicida muy eficaz.

El tamaño importa

Otra beneficiosa e incomparable consecuencia de la marcha erguida es el orgasmo. Quienes piensen que un pene más grande es capaz de proporcionar más placer a la mujer, al permitir mayores posturas copulatorias, que lo vayan olvidando. Los orangutanes, dotados de un miembro mucho más pequeño, son capaces de dejar en ridículo al hombre en cuanto a posturas sexuales.

