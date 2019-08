Los PEORES vestidos de los MTV VMAs, desastrosos y deprimentes

Como cada año, los MTV Video Music Awards (creados en 1984 por, valga la redundancia, MTV), premian a los mejores videos musicales del año, y podemos ver a los mejores artistas del momento desfilar con sus estupendos y no tan estupendos vestuarios por la alfombra roja, así que conozcamos quiénes fueron los que dejaron todo a desear e hicieron un total desastre con sus outfits.

Bebe Rexha

Ganadora del mejor video de música electrónica para bailar, por su video “Call you mine” junto a The Chainsmokers, Bebe Rexha posó con un terrible mini vestido con aplicaciones plateadas y transparencias que no le favoreció en lo absoluto.

Lenny Kravitz

Como siempre, el intérprete de “Again” no se arriesgó con su estilo y posó para las cámaras con un outfit que ya hemos visto anteriormente. Un conjunto denim, con cazadora abierta y una especie de camiseta o pashmina rasgada y con brillos dorados que dejaba ver su tonificado torso. Además, complementó con unas botas blancas, estilo cowboy… ¿Alguien le avisó que ya no estamos en 2003?

Jonathan Van Ness

El protagonista del reality show “Queer Eye”, Jonathan Van Ness, apostó por un outfit femenino, como casi siempre, pero resultó ser todo un desastre. Posó con un mono corto negro, una capa semitransparente y unos tacones… demasiado simple, demasiado vulgar.

H.E.R.

Si bien Gabi Wilson, mejor conocida como H.E.R, se lució con un bello mono verde militar con estampado floral de Valentino, echó a perder el outfit entero al accesorarlo ¡con una serpiente viva! Dicho acto indignó a más de uno, pues evidentemente se tuvo que drogar al reptil para evitar cualquier tipo de accidente.

Tana Mongeau

Al igual que la cantante de 22 años (H.E.R), Tana Mongeau creyó que sería una excelente idea posar en los MTV VMAs muy al estilo Britney Spears en 2001 (cuando interpretó “I’m a slave 4 you”, precisamente en este mismo evento) y complementó su desastroso minivestido con botas mosqueteras con estampado en tonos dorados, con una boa albina.

Nikita Dragun

Por su parte, la youtuber Nikita Dragun desfiló por la alfombra roja con un terrible vestuario y un trío de chicos a modo de “perros”, muy al estilo Lady Gaga en sus inicios, pero súper fuera de lugar.

Bad Bunny

Como siempre, el puertorriqueño posó con un estrambótico outfit que incluía lentes amarillos de estilo ciclista con focos a los costados, un traje negro, chaleco y botas blancas… Un look digno de videojuego, pero no para los MTV VMAs.

Camila Cabello

Si bien Camila Cabello resultó ganadora en la categoría de mejor fotografía por su video “Señorita” junto a Shawn Mendes, lució muy seria y poco original con un vestido blanco que dejó mucho a desear.

