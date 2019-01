Los “Highsexuales”, la nueva tendencia del sexo en los hombres.

Recientemente ha salido a la luz, la nueva tendencia de los 'highsexuales', que son aquellos hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres cuando se encuentran bajo los efectos de la mariguana.

Esta tendencia comenzó cuando en Reddit uno usuario narró su experiencia explicando que cuando consumía hierba prefería hacerle sexo oral a un hombre porque sólo así alcanzaba el clímax, pero cuando estaba sobrio únicamente se sentía atraído por mujeres.

El usuario revelo lo siguiente:

“Fumo cantidades considerables de marihuana pero dejé de hacerlo después de unos meses en el que estudié las intensidades a las que estaba llegando. (…) Cuando estoy drogado sólo se me antoja tener sexo oral y ser penetrado por un hombre.

¿A alguien le pasa lo mismo? Sólo es curiosidad, no que me molesta mucho porque me siguen atrayendo las mujeres cuando estoy drogado, pero a veces me siento raro con mis amigos hombres con los que usualmente no me siento atraído.”

El usuario, finalmente, editó su publicación original para hacer una aclaración:

“Después de que me sucedió esto durante cierto tiempo, decidí tener sexo con un hombre. Tal vez es porque sólo tengo 19 y él tenía 23 pero me sentí tan asqueado que no pude pasar del sexo oral.”

Ahora, el término de “Highsexuales” ha inundado las redes sociales para señalar un comportamiento que, posiblemente, no fue más que una broma de Reddit, de acuerdo a información de TELEVISA.