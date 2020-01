Los Goonies pasan de la gran pantalla a una novela oficial

En la sinopsis de esta obra lanzada a través de Editorial Océano, se nos dice que Los Goonies buscan un tesoro oculto… y lo que encuentran es ¡un montón de problemas!

Es verano en el pequeño puerto marítimo de Astoria. Los Goonies están inquietos: una gran constructora amenaza con apropiarse del pueblo. Pero tras encontrar un viejo mapa pirata, el grupo sale a buscar el tesoro que puede salvar a todo el barrio.

No cuentan con los esqueletos armados, los pasadizos subterráneos llenos de trampas y un asesino en busca y captura. Y todos ellos desean acabar con los Goonies. Juraron apoyarse contra viento y marea. Por suerte para ellos, porque está a punto de iniciarse la aventura más increíble de sus vidas.

La película “Los Goonies” relata el viaje de un grupo de niños amigos en busca de un tesoro perdido, lo que los lleva a vivir una aventura inolvidable.

Los Goonies, es una película imprescindible, una historia de amistad que fascinó a toda una generación y que todavía hoy sigue siendo uno de los fenómenos de todos los tiempos. Escrita por Steven Spielberg y dirigida por Richard Donner en 1985, el filme fue todo un éxito de taquilla y se convirtió en una película de culto en aquella década ochentera.

Pero para buena fortuna de los fanáticos de estos personajes, ahora Editorial Océano ha tenido el gran tino de lanzar una gran noticia para los amantes de la literatura y del cine. La publicación de Los Goonies, una novela oficial sobre la película que conmovió y enamoró con sus personajes.

Steven Spielberg fue el creador de los Goonies, de hecho fue quien se hizo cargo del guión de la película filmada en 1985.

Puede parecer extraño leer un libro basado en una película, ya que los amantes de la lectura estamos acostumbrados a defender contra viento y marea las historias originales de muchas películas basadas en libros. Día tras día, como amantes fieles, alabamos las virtudes de las historias escondidas en los libros y hacemos comparaciones exhaustivas entre películas y libros donde queda muy claro que, en este caso, una imagen no vale más que mil palabras. Pero, cuando la situación es la inversa, cuando un libro se basa en una película, la historia cambia por completo.

James Kahn nos ha regalado un obsequio sobrecogedor, ya que ha conseguido encerrar en un libro una de las historias de amistad más apasionantes hasta el momento. Y es que Kahn ha conseguido relatar, sin perder detalle, cada escena de la película y lo ha hecho manteniendo la magia de los chicos de Goon. Porque, incluso leyendo el libro, todavía se te eriza la piel con ese lema que nos ha acompañado todos estos años “A los Goonies no traicionaré ni por un segundo, seguiremos juntos hasta el fin del mundo. En el cielo y el infierno o en la guerra nuclear nada habrá que nos pueda separar. En la ciudad, el campo o el bosque, da igual: me declaro ahora un Goony oficial.”

Esta novela está dentro del perfil de otros autores de libros de aventuras ideales para niños y niñas, de autores como Michael Ende, Roald Dahl, Elvira Lindo, Laura Gallego o J.K Rowling.

Si han visto la película no pierdan la oportunidad de leer esta magnífica novela, ya que los sentimientos encontrados y la nostalgia de esos bonitos días convierten la lectura de este libro en una experiencia única y entrañable. Pero, si no han visto nunca el filme, aunque este se hiciera en primer lugar, no dejen escapar la oportunidad de perderse primero entre las páginas de esta novela.

El autor, James Kahn, es médico y escritor. Apasionado por los grandes fenómenos de la gran pantalla, ha escrito muchas novelas entre las que destacan Los Goonies, El retorno del Jedi, Poltergeist o Indiana Jones y el templo maldito. También ha trabajado como guionista y productor de series como Melrose Place y Star Trek: The Next Generation.

Ricardo D. Pat