Los Duques de Cambridge emprenden su gira más PELIGROSA en Pakistán

Porque no ha fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla; los Duques de Cambridge anunciaron su visita a Pakistán desde el 29 de junio de 2019 a través de su cuenta de Instagram y el día de hoy la pareja ya se encuentra en tierras asiáticas. No obstante, se reconoce como una de sus visitas más peligrosas y se espera que más de mil policías ciuden cada uno de sus pasos.

ڈیوک اور ڈچز آف کیمبرج اپنے پاکستان کے پہلے شاہی دورے پر اسلام آباد تشریف لا چکے ہیں۔#RoyalVisitPakistan pic.twitter.com/Spm2tYbZEA — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 14, 2019

Sabemos que algunas zonas de Pakistán son violentas y de terrorismo, por ello hasta ahora no se ha anunciado nada sobre la llegada de Kate Middleton ni el Príncipe William al país (tampoco se sabe nada sobre su itinerario), sin embargo, se espera que con este viaje Inglaterra pueda fortalecer sus lazos con la República Islámica de Pakistán.

“El duque y la duquesa de Cambridge realizarán una visita oficial a Pakistán este otoño, a solicitud de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth. Más detalles serán aconsejados a su debido tiempo”, publicó Kensington Royal en instagram.

Se espera que más detalles se vayan revelando a lo largo del viaje, aunque es muy probable que la información que se publique no sea en tiempo real, para evitar que los Duques de Cambridge puedan ser interceptados, no obstante, en un comunicado publicado por el Kensington Palace se dijo que William y Kate se trasladarán “desde la frondosa capital Islamabad, hasta la vibrante ciudad de Lahore”.

“Las montañosas poblaciones en el norte y el borde rugoso de las regiones del este, la visita comprenderá más de 1000 km, y va a enfocarse en la rica cultura de Pakistán, sus comunidades diversas y los hermosos paisajes”, continuaba el comunicado.

Pakistán e Inglaterra

Si bien esta será la primera vez en la que los Duques de Cambridge visiten este país, la Reina Isabel realizó una gira similar en 1961 y posteriormente en 1997. Asimismo, el Príncipe Carlos y Camilla Parker lo visitaron en 2006.

De igual forma, aunque no se mencionó en la publicación de los Cambridge, Lady Di también visitó en varias ocasiones el país, debido a la relación sentimental que mantuvo con Hasnat Khan, primo del actual primer ministro, y se considera que varios de los compromisos reales de los Duques serán similares a los que cumplió la Princesa de Gales en 1991.

