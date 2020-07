Los 8 cortes de cabello más cómodos del verano 2020

Con estos cortes de cabello lucirás despampanante este verano 2020. Foto: okchicas

Después de los meses de confinamiento y sus aplicaciones caseras de tinte y, en algunos casos, incluso cortes de cabello al puro estilo do it yourself, han llegado los reencuentros con las peluquerías y las puestas a punto capilares de cara a los meses de este verano.

Hemos hablado con los expertos que nos han contado que, para afrontar el verano, este año se buscan cortes de pelo favorecedores, fáciles de llevar y que inviten a la comodidad y con un mantenimiento que no requiera complicaciones.

Garçon

Favorecedor para facciones angulosas y alargadas, el corte garçon hay que mantenerlo mediante productos de peinado que aporten volumen y textura al cabello en los casos que se quiera un look más informal y ayudándonos de gominas, cremas o aguas de peinado cuando se buscan estilismos más formales, como adelanta Nadia Barrientos sobre este demandado corte de pelo que requiere de, al menos, una visita al mes al salón para mantener su forma y poderse manejar en casa con facilidad.

Long layer

El pelo largo siempre cuenta con fieles y este verano no podía ser menos. Cuando la melena lleva diferentes capas se denomina long layer. Explica Alberto Sanguino, responsable de formación de Llongueras que este tipo de corte cuenta con capas sutiles que aportan movimiento y dimensión. El movimiento se concentra alrededor del rostro y aporta fuerza y textura a un look muy boho. y agrega que si se dejan flequillos orgánicos y desfilados se confiere un aire más informal y fresco al look, explica el estilista sobre este corte que hizo popular Brigitte Bardot y añade que es perfecto para cualquier tipo de cabello e ideal para mujeres de facciones clásicas y discretas, labios finos y ojos pequeños. Es perfecto si buscas una imagen fresca y quieres disimular alguna asimetría facial o una nariz prominente.

Emulando a Lou Doillon, puede lucirse liso, con textura y ondulado. ¿Cada cuánto se debe cortar? Sanguino recomienda pasar por el salón cada dos meses para retoca el largo de la melena y cada mes o mes y medio para arreglar el largo del flequillo.

Blunt bob con flequillo

Verónica Sánchez, senior stylist de Aveda Lifestyle Salon cuenta que este corte tiene un éxito que reside en que favorece prácticamente en todo tipo de cabello y rostros, ya que se puede ajustar al largo que deseemos. Comenta que se realiza dibujando una línea recta a la altura del cuello y se dejan ligeramente más largos los laterales. Una vez creada la base de la melena, se da textura a las puntas para dar ligereza y movimiento al cabello, y permitirá después peinarlo en diferentes formas y estilos, cuenta la especialista sobre este look que este verano se lleva con un flequillo largo, que va de los ojos hasta la zona del pómulo.

Según Sánchez, el blunt bob es muy fácil de peinar en casa ya que dice que simplemente hay que aplicar un producto que nos aporte textura sobre el cabello húmedo y dar movimiento con ayuda de los dedos, para conseguir un toque fresco y natural. Cuando se tenga una ocasión especial, hay que secar el pelo boca abajo y dar un toque con plancha o tenacilla para conseguir un efecto de onda rota.

Melenas rectas con textura

Manuel Guillen y Natalia Infantes, al frente de NiM Salon comentan que les encantan las melenas rectas. También dicen que las clientas quieren cortes para potenciar su forma natural y la base está en un corte con la base recta con un desfilado sutil en la punta para que no coja mucho volumen y haga que la onda natural adquiera su fuerza sin llegar a ser capas.

Para peinarlo en casa, los fundadores de la peluquería madrileña recomiendan quitar la humedad con una toalla después de cada lavado, aplicar un producto tipo agua de mar, y dejarlo secar al natural. También dicen que este corte crece fenomenal por lo que no requiere un gran mantenimiento, según la medida que se quiera llevar puede aguantar dos meses perfectamente.

Melenas rizadas

Dicen desde NiM Salon sobre uno de los grandes looks para este verano en el que la comodidad impera que durante mucho tiempo el flequillo ha sido un tema tabú para las personas de cabello rizado, pero es súper favorecedor, fácil de adaptar y potencia los rizos. Agregan que manejar este tipo de corte en casa es bastante fácil. Con el pelo lavado hay dos opciones: quitar la humedad con la toalla sin estirar mucho el rizo y cepillarlo con alguna crema de rizo o hacerlo con un difusor con la cabeza hacia abajo sin mover mucho el cabello para que no se encrespe demasiado.

Pixie

Este corte, que en inglés significa duende, fue popularizado por Mia Farrow en los años 60 y su artífice fue el estilista el reconocido peluquero Vidal Sassoon. Cuenta Eduardo Sánchez, al frente de su salón homónimo que es un pelo corto y de una enorme versatilidad a la hora de peinarlo. Los contrastes de la parte frontal y posterior de la cabeza hacen, además, que las mechas jueguen un bonito papel, sobre este look que define como atemporal y eterno y que siempre está de moda. Y también dice que le sienta muy bien al cabello fino y es perfecto para las caras ovaladas, o incluso las angulosas, ya que resalta el pómulo. Cuando el cabello tiene un tono muy oscuro, recomiendo aclarar y matizar las puntas para aportar luz y movimiento. El especialista advierte que conviene refrescar el corte con regularidad para que siempre quede bonito y favorecedor, incluso si se quiere volver a dejar largo.

Carré bob con flequillo

Este estilo fusiona el largo del bob (a la altura de la mandíbula) con un acabado desenfadado. Como asegura el responsable de formación de Llongueras, es el corte atemporal por excelencia y ofrece muchas posibilidades ya que tiene movimiento y textura en la zona de las puntas. Este verano se lleva con flequillo. Es perfecto para cabellos normales y finos y para mujeres de facciones fuertes, exóticas, con ojos grandes, pómulos marcados y labios prominentes.

Por este corte han apostado famosas como Camila Cabello, Lucy Boynton y Olivia Wilde. Perfecto para peinar con ondas rotas o liso, conviene retocarlo cada mes y medio, ya que tanto el largo como el flequillo tienen un corte muy marcado y adaptado a cada tipo de rostro, advierten de Llongueras y añaden que es ideal si buscas un look sofisticado, con líneas puras y limpias.

Long bob

Este corte de melena asimétrico justo por encima de los hombros y de líneas cuadradas puede hacerse con o sin capas. dice Nadia Barrientos, directora del salón de belleza The Madroom sobre este corte muy fresco y versátil que es más corto por detrás que por delante y añade mucho estilo y posibilidades de peinado, ya que en verano el cuello despejado da mucho juego a la hora de llevar vestidos escotados y tirantes.

Comenta la especialista que se adapta a cualquier rostro, pero se puede personalizar en función de la clienta. En el caso de facciones más redondeadas, jugamos con la asimetría y lo dejamos más largo por delante para alargar visualmente. Para su mantenimiento requiere el uso de sérums y protectores de calor que eviten las puntas abiertas por el uso de secadores o planchas. Explica que un corte que suele necesitar un toque de peinado. El retoque en el salón suele ser cada mes y medio o incluso dos meses.

TAL VEZ TE INTERESE:Corte de cabello 'Bob francés', el look que afina rasgos y estiliza la cara

Flequillos largos, rizos al natural, melenas con texturas y cabellos muy cortos están entre los cortes de cabello que más se están pidiendo y se van a pedir este verano en las peluquerías. ¡Anímate!