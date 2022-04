Los 7 consejos que debes tener en cuenta para dar clases de canto

Los programas musicales como Operación Triunfo o La Voz han propiciado que la búsqueda de clases de canto se triplique. Además, un cambio de mentalidad también ha colaborado en este aumento. Antes, se pensaba que cantar era algo innato y que un profesor no podía enseñarte a cantar. Sin embargo, ahora cada vez más gente es consciente que si se trabaja la voz, pueden aprender a cantar.

Para eso, solo hace falta encontrar a un profesor de canto. Pero, ¿cuál es la mejor forma de dar una clase de canto? Hoy, dedicamos el artículo a conocer los 7 consejos básicos para convertir de tus clases de canto en un éxito absoluto. ¡No te lo pierdas!

1. Probar varios ejercicios

En el mundo de las clases de canto, existen multitud de ejercicios a enseñar a los alumnos, pero debes saber que no todas las voces son capaces de dominar los mismos ejercicios. Por este motivo, cuando veas que una técnica no funciona con tu alumno, busca otra.

Se trata de abrir la mente y no permanecer en un solo método de enseñanza. En la experimentación está la base del canto y el éxito del aprendizaje.

2. No dar por hecho que existe una mala voz

Uno de los aspectos que debe permanecer en la mente de un profesor de canto es que no existe una mala voz, solo más o menos trabajo que hacer con ella. Es verdad que habrá alumnos con unas aptitudes innatas que facilitarán las capacidades de su voz, teniendo un gran oído musical o un mayor rango vocal.

Sin embargo, esto no significa que alguien que no tenga esas capacidades innatas no pueda llegar a conseguir el mismo resultado. El proceso de trabajo será diferente y más amplio, pero podrá dominar su amplitud vocal con la misma precisión.

3. Evaluar al alumno

Otro de los consejos para dar clases de canto es evaluar bien al alumno. Sin duda, es el paso previo al inicio de las clases y se trata de una evaluación de distintos aspectos del alumno. El principal objetivo es encontrar el nivel del alumno para ofrecerle las mejores técnicas y ejercicios de canto.

Entre los aspectos del alumno que se deben evaluar, cabe destacar las siguientes:

· Tono. Evaluar el tono de la voz natural de grave a aguda y la capacidad de modificarla.

· Articulación. Ver si el alumno es capaz de modificar y controlar su vos mediante la articulación de los músculos.

· Intensidad. Observar la fuerza con la que el alumno puede emitir sonido de forma natural, tanto por arriba como por abajo,

· Timbre. Evaluar los matices de la voz y aquello que lo hace distinto a otras voces.

· Tesitura. Observar el rango vocal en el que el alumno se encuentra cómodo, es decir, sin forzar la voz al cantar.

· Ritmo. Ver la capacidad de seguir o no un ritmo, y, además, si puede escucharlo en una instrumental.

4. Valorar la teoría

La teoría de las clases de canto es fundamental. Esta parte del aprendizaje debe enfocarse a conocer cómo funciona el aparto fonador. Para ello, te damos el consejo de enfocar la teoría de una forma amena y divertida para que los alumnos la entiendan y aprendan a cantar con una base sólida.

Lo ideal es alternar teoría y práctica en las distintas clases de canto.

5. Empatizar

El aparato fonador es distinto en cada persona. Por eso, es importante escuchar y empatizar con cada alumno. Como hemos comentado, los tiempos de aprendizaje y de mejoras en la voz y en el cante variarán según la persona. En este sentido, es clave la personalización de las clases.

No olvides nunca que debes trabajar la empatía y conocer siempre si tu alumno está trabajando bien y si las herramientas están funcionando. Si no es así, debes dar una vuelta a las clases de canto.

6. Obtener mejoras

Existen muchos métodos en las clases de canto que trabajan aspectos muy variados y por separado. La principal consecuencia de ello es que las mejoras se observan a muy largo plazo.

En este aspecto, muchos alumnos pueden acabar frustrándose. Por este motivo, otro de los consejos es realizar una serie de ejercicios donde la persona puede ver mejoras en cada clase de una manera sencilla.

7. Enseñar a cuidar la voz

Para terminar, es fundamental transmitir a los alumnos la importancia de cuidarse la voz. En este aspecto, no olvides nunca comentar algunos de estos tips para mantener siempre la voz cuidada: hidratarse, no gritar, controlar el estrés, evitar los caramelos de menta, no fumar, descansar, calentar la voz, no carraspear y mantener la higiene bucal.