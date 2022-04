Los 7 consejos para evitar que tu cabello se maltrate

Puede que tu cabello ya haya pasado por la plancha, las tenazas, secadora, keratina y más métodos para que logres el aspecto deseado, evita esto y mejor comienza protegiéndolo del calor, que es principal enemigo.

Evita aparatos que lo calienten y si no puedes utiliza un protector para exposición a calor, como segundo punto, limpialo con un shampoo que llegue a tu cuero cabelludo de manera profunda y que sea eficaz.

También consiente tu cabello aplicando cremas o sprays que le den fuerza, suavidad, tersura y vitalidad, también funciona la manteca de coco, si te lo pintas utiliza un producto que ayude a que su brillo sea más notorio, procura que sea lo más natural posible, te ayudará a darle más color.

Los tres últimos consejos para cuidar tu cabello

Es posible que no te agrade la idea pero es recomendable que no lo laves muy seguido, pues el agua y el shampoo le quitan importantes propiedades, si tu cabello es grasoso opta por un shampoo seco.

Peinalo con un cepillo que tenga cerdas metálicas, pues estas ayudan a que no se quiebre el cabello, en caso de que no puedas el de plástico también sirve pero deberás hacerlo con suavidad, el último consejo es que inviertas en una buena estilista o peluquero, pues él sabrá guiarte en temas que no conozcas y tengas interés.

¿Qué significa pelo y cabello?

De acuerdo con la información, la Real Academia Española ha indicado que el decir cabello o pelo es correcto, pues el primero es el conjunto de pelos que se encuentran en la cabeza, que conforman la cabellera.

