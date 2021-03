Los 6 errores de salud más grandes que cometen las mujeres de 55 años

Al cumplir 55 años es el momento de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo y de una vida saludable. Sabes cuándo debes hacerte pruebas.

Conoces la importancia del ejercicio y una buena nutrición. Probablemente se sienta y se vea increíble. Pero la mediana edad traerá algunos desafíos de salud especiales para las mujeres.

La buena noticia es que ninguno de esos desafíos debe impedirle vivir una vida vibrante y productiva durante las próximas décadas.

Para mantenerse en la mejor salud, evite estos seis errores comunes en la mediana edad entre las mujeres de 55 años, y cuyos detalles te revelamos a profundidad en La Verdad Noticias.

Ignoras la salud del corazón

La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte de las mujeres y el riesgo aumenta a medida que la mujer envejece. La menopausia no causa enfermedades cardiovasculares.

Son esos malos hábitos en una etapa temprana de la vida, como el tabaquismo, la obesidad y la falta de ejercicio, los que pueden comenzar a afectar la salud del corazón en mujeres de 55 años o más, según la Asociación Estadounidense del Corazón.

Pero la buena noticia es que no es demasiado tarde para cambiar los hábitos que aumentan el riesgo de enfermedad cardíaca, según la Dra. Leslie Cho, directora del Centro Cardiovascular de la Mujer de la Clínica Cleveland.

"Es posible que ya se haya hecho algo de daño, pero la evidencia apunta al hecho de que los cambios que realice en términos de hacer más ejercicio, comer de manera más inteligente, perder peso y dejar de fumar, sin importar su edad, beneficiarán a su corazón".

Aguantas las miserias de la menopausia

Uno de los mayores errores que cometen las mujeres durante este tiempo es pensar que tienen que aprender a vivir con los síntomas de la menopausia como sofocos, dificultades para dormir y problemas vaginales y urinarios.

Aunque se ha demostrado que el uso a corto plazo de la terapia hormonal ayuda a muchas mujeres que enfrentan algunos de los problemas más graves de la menopausia, no todas las mujeres son candidatas.

La endocrinóloga reproductiva Barbara Soltes, MD, de Rush. Centro Médico Universitario de Chicago, dice "Pero eso no significa que tengan que sufrir ya que hay otra ayuda disponible".

Crees que el sexo se acabó

La frecuencia en la que tienes sexo puede disminuir con la edad, pero una encuesta en The New England Journal of Medicine muestra que incluso las personas de 75 a 85 años tuvieron relaciones sexuales dos o tres veces al mes.

Sin embargo, el sexo puede cambiar debido a trastornos hormonales en la menopausia, que pueden causar sequedad vaginal y relaciones sexuales potencialmente dolorosas.

Pero los productos lubricantes de venta libre pueden ayudar, al igual que los estrógenos tópicos recetados, según Kat Van Kirk, terapeuta familiar. Yoga, ejercicios de Kegel y la fisioterapia del suelo pélvico también pueden ayudar a algunas mujeres a mejorar la función sexual.

Es importante que las mujeres recuerden que el sexo "puede ser enormemente beneficioso para nuestros cuerpos, mentes y espíritus", dice Van Kirk, lo que lleva a un mejor tono de los músculos pélvicos, tejidos vaginales más saludables y un mejor bienestar psicológico.

Cree que el aumento de peso es inevitable

El riesgo de subir de peso aumenta debido a la edad avanzada, pero eso no significa que los kilos de más sean inevitables. Pero tienes que esforzarte más para mantener tu peso y perder peso, según Soltes del Rush Medical Center.

Eso se debe a que los llamados gastos de energía disminuyen durante la menopausia debido a la pérdida de músculos y los cambios hormonales.

"Si comes las mismas cosas y haces la misma cantidad de ejercicio que en los treinta, podrías potencialmente ganar peso", dijo Soltes. "Las mujeres no quieren escuchar eso, pero es biología".

Un buen punto de partida es la recomendación de la Asociación Estadounidense del Corazón de 150 minutos de ejercicio moderado cada semana, dividido en 30 minutos, cinco veces a la semana, o incrementos más pequeños, como 15 minutos dos veces al día.

Si bien el ejercicio es excelente, también debe comer un poco más inteligentemente.

Pierdes tu sentido de "propósito"

"Propósito" proporciona estructura a nuestras vidas, dijo el psiquiatra Niranjan Karnik, M.D. del Centro Médico de la Universidad Rush.

Y cuando se avecina la jubilación u otros desafíos relacionados con la edad, algunas personas pueden perder su sentido de "propósito" y positividad, lo que conduce a una mala salud y una peor sensación de bienestar, agrega.

Un estudio de la Universidad Rush mostró que tener un "propósito" más adelante en la vida ralentizó el deterioro cognitivo en aproximadamente un 30 por ciento.

Otros estudios muestran que el "propósito" reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca, enfermedad de Alzheimer e incluso puede hacer que una persona sea más propensa a seguir un estilo de vida saludable.

No se realiza nuevos estudios médicos

A estas alturas, ciertas pruebas de detección (como la PAP, la presión arterial, el colesterol) son parte de su rutina de vida saludable.

Pero una vez que cumpla 50 (y más), su médico le recomendará otros, como la detección del cáncer colorrectal (a partir de los 50) y la detección de densidad ósea (a los 65 años). Si decidió no hacerse una mamografía a los cuarenta, comience ahora.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de EE. UU. Recomienda que las mujeres de 50 a 74 años se realicen mamografías cada dos años a partir de los 50 años.

La Sociedad Estadounidense del Cáncer recomienda que las mujeres comiencen las mamografías a los 45 años y se las hagan todos los años hasta los 55, y luego comiencen a realizarse cada dos años.

