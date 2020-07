Los 5 mejores outfits sacados de dramas coreanos

Vístete con el mejor outfit de las aristas coreanas. Foto:lifestyle

Diversos personajes de los dramas son un referente dentro de la moda y looks para crear un buen outfit, y han quedado en el corazón del público, gracias a su personalidad, encantos y carisma.

Los dramas coreanos son series que hacen estremecer a sus admiradores por su gran variedad de contrastes que tienen, hay diferentes géneros y existen de todas las tramas posibles, desde ficción, acción, fantasía, terror y comedia, pero nunca puede faltar el romance, que en el mundo son de los mejores.

Esta ocasión te enseñamos lo mejores looks inspirados en protagonistas de diversos dramas coreanos como: Cheese In The Trap, W, It's Okay To Not Be Okay, Itaewon Class y Hotel del Luna.

Los mejores looks de dramas:

Hotel del Luna

IU le dio vida a Jang Man Wol, una joven CEO de Hotel del Luna, ella tiene un mal carácter, pero no así mal gusto por la moda, el personaje del drama siempre se vistió muy original y dando algunas propuestas en tendencias. ¡Copia el look de Jang Man Wol!

W

Oh Yeon Joo es una joven cirujana con una vida bastante cotidiana, pero su vida de convierte en una fantasía cuando convive con Kang Chul, personaje escrito por su padre. El look de Oh Yeon Joo es relajado y juvenil. Sigue su estilo.

Cheese In The Trap

Hong Seol, protagonista del drama ‘Cheese In The Trap’ es una chica inteligente y activa, así que siempre usaba looks que mostraban su carisma y gran personalidad. ¿Qué piensas de los outfits de Hong Seol?

It's Okay To Not Be Okay

Go Moon Young es una afamada escritora de libros para niños, pero tiene un estilo diferente y misterioso, el personaje del drama ‘It's Okay To Not Be Okay’ siempre está a la moda y usa combinaciones que lucen muy bien con su personalidad.

Itaewon Class

Jo Yiseo del drama ‘Itaewon Class’ es una chica independiente, decidida e inteligente, los looks de este personaje son abrigos largos, chamarras cómodas, con un toque rebelde y divertido.

TE PUEDE INTERESAR:Verano 2020: Outfits en animal print que son perfectos para esta estación

Los estilistas de los doramas de esmeran en presentar en la pantalla las características de un personaje, como sus gustos, su comportamiento, pasatiempos a través de la moda, de las prendas y accesorios.