Todos hemos escuchado a personas (o sobre ellas) que en los momentos finales de su vida recuerdan aquellas cosas que les causaron mayor alegría en todos los años que vivieron, pero también ocurre lo opuesto.

Muchas personas llegan a ese momento final pensando en aquellas cosas que lamentan: ya sea cosas que hicieron o, lo más común, cosas que no hicieron, sueños que no cumplieron pero que desearían haber priorizado cuando estaban a tiempo.

Muchas personas llegan al "lecho de muerte" arrepentidas por algo

Alerta de spoiler: "Pasar más horas dedicadas al trabajo en reuniones de Zoom" no llega los 5 mayores arrepentimientos al morir más comunes que las personas tienden a experimentar.

Esto según el libro de la oradora motivacional y cuidadora paliativa, Bronnie Ware en The Top Five Regrets of the Dying, publicado en 2012, pero, ¿cuáles son los 5 arrepentimientos al morir de las personas?.

Los 5 arrepentimientos que podrías tener al morir

"Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí misma, no la vida que otros esperaban de mí".

"Ojalá no hubiera trabajado tan duro".

"Ojalá tuviera el valor de expresar mis sentimientos".

"Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos".

"Ojalá me hubiera permitido ser más feliz".

¿El tema común? Problemas existenciales que requieren cambios masivos en el estilo de vida para resolverlos con el tiempo, aunque las inseguridades pueden hacer que parezca imposible pero en La Verdad Noticias te ayudamos.

“Cuando somos jóvenes, el mundo parece vasto y lleno de posibilidades infinitas; el tiempo y las oportunidades parecen infinitos”, dice Carla Marie Manly, psicóloga clínica y autora de Joy From Fear.

“Sin embargo, a medida que envejecemos, los 'qué pasaría si' y la naturaleza finita de la vida se ciernen cada vez más".

"Aquellos que son conscientes de sí mismos tienden a moverse hacia las posibilidades a lo largo de la vida. Aquellos que son menos autorreflexivos a menudo tienden a enredarse en ciclos negativos que pueden llevar al arrepentimiento".

Pero estas a tiempo de corregirlos. Cosas como llamar a tu amigo, establecer límites sanos en el trabajo, dejar atrás expectativas de otros para nosotros y aceptar que la felicidad no es tanto un destino como un estado del ser, pueden ayudarte.

