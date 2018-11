Los 5 hombres más fríos según el zodiaco

Si te encanta ver películas románticas, estarás muy identificada con el prototipo de casi príncipe azul (casi, porque no es perfecto) que lo haría todo por estar con el amor de su vida; pero en realidad, la vida nos da un par de bofetadas y nos dice: ¡Despierta!

Hay hombres a los que se les da el romanticismo más que otros, pero a estos cinco signos definitivamente no, pues son considerados los más fríos del zodiaco.

Leo

A este signo definitivamente no le gusta expresar sus emociones, de hecho tiene cierta dificultad para expresar sus sentimientos sin lastimar a las personas, así que opta por cerrarse y abrir el corazón si y sólo si se siente capaz de controlar lo que siente.

Capricornio

A Capricornio le da miedo salir lastimado, así que siempre esconderá sus sentimientos. Una forma de hacerlo abrir su corazón, es ganarte su confianza. Platica con él y sé sincera todo el tiempo.

Aries

Por lo general no les gusta externar sus sentimientos, y si alguna vez se encuentran tristes, enojados o cansados, se lo guardarán para ellos mismos. Además, si no están seguros de estar con la persona indicada, no revelarán sus sentimientos.

Los hombres más fríos según el zodiaco.

Escorpio

Escorpio es un signo muy apasionado, pero es tan frío porque siente que no puede confiar en nadie, no quiere abrir su corazón y que alguien lo traicione revelando sus secretos.

Géminis

Géminis tiene fama de ser un signo frío porque no se puede abrir con cualquiera, pero en realidad sí es capaz de compartir sus emociones. Sólo es cuestión de ganarse su confianza. Por otra parte, suelen pasar por cambios constantes de humor, así que prefieren solucionar sus problemas solos.