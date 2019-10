Los 5 famosos ESCRITORES que se suicidaron. Foto cortesía El Periódico.

La escritora francesa Marguerite Duras dijo alguna vez que “El suicidio está en la soledad de un escritor.” Hoy hablaremos de los escritores que tras un largo tiempo de depresión, enfermedades psiquiátricas o de adicciones, decidieron escapar y ponerle fin a su sufrimiento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 800 000 personas se suicidan cada año, lo que representa una muerte cada 40 segundos. Es la segunda causa principal de defunción en personas de 15 a 29 años. Muchos son los actores, pintores y escritores que han decidido ponerle fin a su vida, unos de maneras más trágicas que otros, pero ¿Qué tormento les resultó tan insoportable que los llevó al suicidio?

Virgina Woolf

Ha sido considerada una representante del feminismo gracias a su libro Una habitación propia y a que una de las características de su escritura era darle especial presencia a las emociones, hablaba de la violencia de hombres sobre mujeres para reprimirlas de forma política e intelectual. En sus novelas puede uno percatar de cierta melancolía en su escritura.

Fue una de las pocas escritoras de la primera mitad del siglo XX y no solo eso, escribía sobre temas de los que no se tenía permitido si quiera pensar. En total escribió nueve novelas, diez cuentos y varios libros de no-ficción.

“No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”: Virginia Woolf.

Virginia Woolf padecía depresión y bipolaridad, la muerte de su madre, su hermanastra y su padre marcaron uno de sus primeros episodios depresivos. En 1941 el mundo vivía un caos con la Segunda Guerra Mundial y cuando una bomba alemana cayó en su casa, sintió que todo había llegado a su límite. El 28 de marzo de ese año, llena su gabardina de rocas y se sumerge en las aguas del río Ouse que estaba cerca de su casa. Su cuerpo apareció tres días después.

Virginia Woolf.

A su marido le dejó una conmovedora nota a su esposo:

“Toda la felicidad de mi vida te la debo a ti. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo –todo el mundo lo sabe. Si alguien podía haberme salvado habrías sido tú. Todo lo he perdido excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices de lo que hemos sido tú y yo.”

Sándor Márai

Sándor Márai nace en 1900 en Hungría y se quita la vida de un disparo a sus 89 años en San Diego, Estados Unidos. Perteneció a la pequeña burguesía húngara, le tocó vivir las dos guerras mundiales, uno de los momentos más difíciles que le tocó ver, fue cómo sus amigos y algunos familiares se congraciaban con los Nazis. Finalmente y lo que lo llevó al exilio definitivo de su país, fue la invasión del comunismo de la URRS.

“Estoy esperando el llamamiento a filas. No me doy prisa pero tampoco quiero aplazar nada por culpa de mis dudas. Ha llegado la hora”: Sándor Márai.

Sándor Károlyn Henrik Grosschmid se inició como periodista para un periódico alemán, y aunque dominaba perfectamente el idioma, siempre escribió en húngaro, decía que “la palabra de un escritor es la lengua materna”.

Sándor Márai.

Fue un escritor exitoso casi desde el principio, pero el boom húngaro, aunque llegó gracias a él fue a los pocos meses de su muerte. Sus novelas más aclamadas son El último encuentro, La mujer justa, Divorcio en Buda y La herencia de Eszter, también se encuentra publicado su diario, donde se confesaba como vivía en depresión.

Cuando cumplió 89 años los doctores le dijeron que ya no podría vivir solo, que la edad y las enfermedades lo obligaban a vivir el resto de sus días en un hospital. Fue esta la gota que derramó el vaso y lo llevaron al suicidio meses antes de la caída del Muro de Berlín y a poco de la desintegración de la URRS.

Ernest Hemingway

El escritor estadounidense nace el 21 de julio de 1899 en Ilinois, hijo de una cantante de ópera y un médico, Hemingway actuó contra todo pronóstico al dedicar su vida a la escritura. Inició como reportero, vivió en lugares como Francia, España y Canadá, pero el lugar que lo conquistó fue Cuba, donde vivió 22 años. En Cuba, Hemingway escribió sus mejores obras: Por quién doblan las campanas y El viejo y el mar.

Ganó el Premio Pulitzer en 1953 y el Nobel de Literatura en 1954, pero también tenía un lado oscuro. Fue en 1961 que Hemingway toma su escopeta y se da un tiro que acaba de su vida. Hay quienes creen que fue un accidente mientras limpiaba su escopeta, lo cierto es que este había sido su tercer intento de suicidio, eso sin contar con los antecedentes de suicidio en su familia, ya que su padre, su hermana Úrsula y su hermano también se suicidaron.

Ernest Hemingway.

Sylvia Plath

La escritora estadounidense fue una niña prodigio, una revista neoyorquina la catalogó como “la figura del futuro”. Su padre muere cuando ella tenía 9 años, este hecho la marcó profundamente y se obsesionó con la muerte. Obtuvo una beca para Cambridge donde conoció al poeta Ted Hughes, con quién más tarde se casaría.

Dentro de su repertorio literario se encuentra El coloso, La campana de cristal y Ariel. Ganadora del premio Pulitzer póstumo en 1982 por su colección de poemas completos.

Antes de casarse, había sufrido una depresión y un intento de suicidio. Después de casarse había dejado su prometedor futuro académico para dedicarse a la poesía, en la cual siempre evocaba a la muerte. Su vida en Londres no ayudó. Fue en 1961 que el matrimonio integrado por David y Assia Wevill, mientras buscaban departamento, dieron con los Hughes quienes andaban subarrendando uno. Ted Hughes inició un romance con Wevill y más tarde abandonaría a Plath y sus hijos por su amante.

Sylvia Plath.

Sus allegados se percataron de su depresión y su obsesión por la muerte, era evidente que algo pasaba ya que sus poemas eran claros. Su médico le recetó sedantes y la animó a que fuera con un psicoterapeuta. Plath dudó en hacer esa cita y le envió una carta que nunca llegó a su destino.

“Morir es un arte, como todo. Yo lo hago excepcionalmente bien”: Sylvia Plath.

La depresión, la muerte de su padre, la mala relación con su madre, el abandono de su esposo y su situación económica fueron una mezcla fatal. Un fin de semana se marchó con ellos a una casa de amigos en Londres, el domingo decidió regresar a su casa.

Esa noche a las 23 horas, llamó a la puerta de su vecino, un pintor que vivía en el departamento de abajo, sólo para preguntarle a qué hora despertaba él. A las 6 horas del día siguiente, fue al cuarto de sus hijos, les dejó un plato con pan de mantequilla y dos tazas de leche por si despertaban con hambre antes de que llegara la encargada. Después volvió a la cocina selló la puerta y ventanas lo mejor posible. Abrió el gas, el horno, metió la cabeza.

A las 9 horas que llegó la encargada ella seguía tibia, pero sin vida. Había una nota que decía “Por favor llamen al doctor” y escribió el número de teléfono, pero era demasiado tarde. Esta narración fue escrita por A. Álvarez en su libro El Dios salvaje. Un estudio del suicidio.

Años más tarde y con una vida bajo la sombra de Sylvia Plath, Assia Wevill se quita la vida de la misma manera que lo hiciera su rival, solo que a diferencia de Plath, Wevill se suicida junto con su pequeña hija, producto de su relación con Ted Hughes.

Alejandra Pizarnik

Poeta argentina que nace en 1939. Su vida siempre estuvo marcada por una especie de exilio interno. Su poesía es la búsqueda de una identidad, de una afirmación que le concediera sentido al caos existencial en que se debatía. Dentro de sus poemarios se encuentran La tierra más lejana, La última inocencia, Los trabajos y las noches y Nombres y figuras. Fue sin duda una de las mujeres que cambiaron el surrealismo en la poesía.

Pizarnik sufrió varios episodios depresivos en su vida. Al igual que Sylvia Plath, el suicidio era un tema recurrente en sus obras, ya sea que lo expresaba de manera deliberada o a través de metáforas.

“Explicar con palabras de este mundo, que partió de mí un barco llevándome”; Alejandra Pizarnik.

Alejandra Pizarnik se suicida el 25 de septiembre de 1972 a los 36 años, ingiriendo 50 pastillas de un barbitúrico, el fin de semana que había salido con permiso del hospital psiquiátrico de Buenos Aires, donde se hallaba internada a consecuencia de un cuadro depresivo.

“Un suicidio es un sublime poema a la melancolía.” Honore Balzac

Gente como Goethe alegaba que el suicidio era una debilidad del hombre, pero único que el filósofo Arthur Schopenhauer dijo “el suicida ama la vida; lo pasa es que no acepta las condiciones en que se le ofrece".

Alejandra Pizarnik.

Lo cierto es que es una decisión extrema, la depresión es una enfermedad muy grave, si sientes que los problemas, la vida, la gente no te comprende acércate a profesionales para que te ayuden, comunícate al Instituto Hispanoamericano de Suicidología A. C. 55-4631-3300 o al correo electrónico info@suicidologia.com.mx

