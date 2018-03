Los 5 disfraces que no debes usar en Halloween

Aquí te decimos cuales son:

El Muro

Eleven sexy

Harvey Weinstein

Deportados por Trump

Víctimas de desastres

Desde principios de año se vende en Amazon un disfraz de ladrillos con la leyenda "", inspirada en la promesa del ahora presidente, de construir un muro en la frontera entre, pagado por los mexicanos. Sobra decir que es ofensivo y racista.es una de las series más vistas eny el estreno de la segunda temporada es muy cercano a Halloween, por lo que no falta quién se quiera transformar en la protagonista, Eleven. Sin embargo, una compañía lanzó un disfraz de este personaje en versión "sexy", lo que ha generado críticas, pues el papel es de una niña de 12 años que no debe ser sexualizada.El productor de cine está en el ojo del huracán por las acusaciones que varias mujeres, entre ellas actrices reconocidas, han hecho en su contra. Weinstein es acusado de acoso y abuso sexual, así como de violación. Nadie quiere estar cerca de un acosador la noche de Halloween.Nuevamente aparece Trump con su política antiinmigrante. El presidente de los Estados Unidos planea la deportación de más de 800 000 jóvenes denominados dreamers. Así que no es gracioso utilizar este disfraz.Cualquier disfraz que involucre a personas que sufrieron algún tipo de tragedia es inapropiado, como víctimas de terremotos, inundaciones, tiroteos, terrorismo, accidentes aéreos, guerras, trastornos alimenticios, etc. No lo uses.