Los 3 tipos de hombres con los que nunca deberías de tener una relación

¿Cómo saber si es el indicado?, ¿cómo elegir a la pareja correcta? Realmente no existen fórmulas mágicas que nos ayuden a tomar una decisión “acertada”, sin embargo sí podemos evitar a cierto tipo de hombres para evitar decepciones futuras y corazones rotos.

Realmente las lágrimas y la tristeza no se pueden evitar, es parte del amor… a veces sucede, sin embargo, eso no quiere decir que tu vida esté plagada de ellas, sino deberías comenzar a replantearte estar con esa persona.

No obstante, debemos enfocarnos a buscar personas que compartan nuestros mismos valores, y por qué no, uno que otro gustos. Y entre que todos tenemos virtudes y defectos, el día de hoy te diremos exactamente los 3 tipos de hombres con los que nunca deberías tener una relación, según el doctor César Lozano.

No respeta a su madre

Si no respeta a su madre, ¿cómo crees que te tratará eventualmente a ti? Podemos decir que no hay mucho que esperar de esta persona. Si le alza la voz, la critica, le hace comentarios ofensivos e hirientes, se burla y demás, seguramente se trata de una persona que no vale la pena.

No tiene sueños

Si no logras imaginar por qué los sueños y las metas son tan importantes, te platicamos un poquito de los hombres (y mujeres) conformistas, flojos y parásitos. De forma casi segura te podemos decir que no te ayudará a crecer en ningún ámbito de tu vida, no le interesa seguir adelante y simplemente le interesa ver qué puede sacar de las demás personas. Nunca se enfoca en dar, sólo en obtener.

Es flojo

“El que es flojo para chambear, es flojo para amar”, César Lozano.

Buscará a una mujer que lo mantenga, evidentemente no te ayudará ni con las tareas domésticas, no tiene ninguna motivación en la vida, su lema de vida se basa en la ley del mínimo esfuerzo y si no es capaz de impulsarse a sí mismo para ser mejor, cómo esperas que te apoye a ti.