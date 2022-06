Los 3 signos del zodiaco que tienen más suerte en el amor el jueves 23 de junio de 2022

Este tránsito nos da optimismo y la sensación de que todo vale la pena intentarlo y que ninguna opción está cerrada para nosotros.

La suerte en el amor llega hoy a algunos signos zodiacales específicos, y para aquellos de nosotros que podemos sentir la luz brillante del Sol en sextil con la Luna, pasaremos la mayor parte del día completamente contentos.

Si bien algunas personas desean una felicidad vertiginosa y exagerada , hoy en día se trata de estar contento, y para algunos, eso es lo mejor que se puede hacer, en todas las formas correctas.

La felicidad exagerada es un estado temporal, mientras que el "contenido" podría durar toda la vida. Es por eso que este tránsito no hace su trabajo en cualquiera porque no todos están listos para algo menos que dichoso cuando se trata de relaciones.

Lo quieren todo, y ahí es siempre donde empiezan los problemas. Afortunadamente, aquí hay signos a los que les encantaría un poco de satisfacción y no tienen sueños gigantescos e intangibles, aparte de llevarse bien con su pareja.

Lo que hace que este sea un buen día para el amor es que afirma nuestros sentimientos de satisfacción. Estamos felices 'como están' y no queremos nada más. La unión gobierna en este día, al igual que la paz y la sencillez.

Estos son los tres signos del zodiaco que tienen más suerte en el amor el jueves 23 de junio de 2022

1. Leo del 23 de julio al 22 de agosto

No necesariamente llegaría a la conclusión de que Leo estaría dispuesto a conformarse con menos, pero la condición de 'menos' en este caso significa menos drama, menos hostilidad y menos dudas. Finalmente has cruzado esa frontera con la persona con la que estás y ahora estás casi listo para instalarte en ese lugar llamado 'satisfacción'.

Una vez que pruebes este estado de paz, es posible que no quieras irte. Lo que está a punto de suceder es que usted y su pareja decidirán continuar, y si requiere trabajo, que así sea. De lo que no se trata es de acrobacias teatrales e inmaduras; No más, León.

Con el sol en sextil y la luna en tu esquina hoy, descubrirás que es muy agradable estar a gusto con tu pareja y que el dramatismo y las travesuras locas ya no son necesarios para mantener viva la relación. Ambos se han 'graduado' en el amor real, y eso es verdaderamente afortunado.

2. Virgo del 23 de agosto al 22 de septiembre

Eres extremadamente específico con lo que quieres y lo que necesitas en una relación, y da la casualidad de que has encontrado a la persona perfecta para estar en esa relación. ¿Son perfectos? De ninguna manera, pero tú tampoco.

Lo que son está dedicado a usted y solo a usted, y no importa cuántas veces le dé un ataque, o cuántas veces le haga sentir a esta persona que no vale nada, parece que se adhieren a usted como pegamento.

Lo que hace que este día sea tan afortunado para ti es que, de vez en cuando, te permites apreciarlos en serio. Esta persona hace todo lo posible para complacerte y, a veces, la tratas como basura.

Hoy es el día en que llegas a reconocer que tal vez deberías tratarlos mejor. Tan pronto como lo hagas, sentirás la alegría de lo que realmente es el amor. Que comience hoy.

3. Libra del 23 de septiembre al 22 de octubre

Sol sextil luna te da una inesperada sacudida de energía positiva hoy, y eso hace que todo se vea mucho mejor para ti. Hoy no tienes esa sensación de pavor; ya sabes en el que no puedes evitar sentir que algo va a salir mal.

Es todo lo contrario, de hecho, y está funcionando en tu vida amorosa.

Simplemente SABES que algo bueno está por suceder entre tú y otra persona y, sinceramente, no puedes esperar a que suceda. Ha estado necesitando buenas noticias durante semanas y el día de hoy llega para usted, lleno de promesas y esperanza.

Siendo que eres muy exigente cuando se trata de a quién dejas entrar en tu corazón, puedes sentirte seguro y seguro de la persona con la que estás en este momento. Parece que este va a durar. Los días felices están aquí de nuevo, Libra. Disfrutar.

