Los 3 signos del zodiaco que tendrán más suerte en el amor hoy 24 de junio

Con la conjunción lunar de Urano como nuestro tránsito principal hoy, probablemente podemos asumir que no es así, ya que este tránsito tiende a restarle historias de amor positivas en lugar de agregarlas.

Lo que nos traerá suerte en este día es el hecho de que estamos influenciados por la luna Tauro, y el tipo de 'suerte' con el que nos encontraremos es el que nos da una sensación de estabilidad en nuestras relaciones románticas.

También tengamos en cuenta que ahora estamos en la temporada de Cáncer, y todo tiene un toque hogareño; la suerte en el amor sucede en el frente interno; las relaciones que ya están establecidas se sentirán aún más sólidas de lo habitual, y también habrá una sensación general de tranquilidad.

Las parejas que se han comprometido el uno con el otro sentirán que han tomado la decisión correcta, y algunos de nosotros podríamos incluso volver a estar con personas con las que rompimos hace un tiempo. El 24 de junio presenta la idea de unión y unidad.

Estaremos anhelando compañía, y ese anhelo se cumplirá.

Luna en Tauro nos ayuda a resolver cualquier dificultad que podamos tener en nuestras relaciones románticas; la unión es clave hoy. Lo bueno de este día es que nos sentimos compañeros y compartimos un objetivo común; no es difícil de lograr, y vale la pena el esfuerzo.

Todos los caminos conducen a la felicidad, pero recuerda que hay que esforzarse. Y si eres una persona enamorada, entonces el esfuerzo es pan comido. Al igual que este día. ¡Cometelo!

Tauro, Géminis y Cáncer son los tres signos del zodiaco más afortunados en el amor el viernes 24 de junio de 2022.

1. Tauro

(20 de abril - 20 de mayo)

La parte interesante de la suerte que encontrarás hoy en el amor es que en realidad no sucede nada, y eso es lo que se notará. No hay peleas, no hay desacuerdos; te sentirás tan a gusto con tu pareja que casi resultará chocante, y este tipo de buenos sentimientos solo pueden conducir a más y más de lo mismo.

A veces las parejas buscan molestar al otro solo para mantener las cosas encendidas e interesantes, pero tú no; Has madurado mucho más allá del punto en el que necesitas pelear solo para encontrar tiempo para reconciliarte.

Ese juego no tiene ningún interés para ti, aunque en algún momento lo tuvo.

De ahí la madurez. También, de ahí el darse cuenta de los estados de ánimo buenos y pacíficos. Te has convertido en un mejor socio, y tu ejemplo es fácilmente seguido por la persona con la que estás involucrado. Hoy es una suerte para ti, en el amor, porque ambos os lleváis mejor que nunca.

2. Géminis

(21 de mayo - 20 de junio)

Afortunadamente, no te verás afectado por la dura vibración de la luna en conjunción con Urano y serás más propenso a fluir con la luna en el signo de Tauro, que es exactamente la razón por la que tu vida amorosa se sentirá bastante feliz hoy. El contentamiento es la palabra del día; para ti, eso es un gran logro, ya que encuentras muchas cosas insatisfactorias.

Hoy tendrán que hacer cosas como cocinar con su pareja o simplemente descansar sin sentirse presionados a hacer mucho más que ser ustedes mismos.

Es un descanso tan agradable para que te sientas a gusto, y te inspirará a mirar tus acciones para ver cómo puedes continuar con este amor fácil y despreocupado. Es un día de suerte para ti porque tú y tu pareja os sentís cómodos el uno con el otro.

3. Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Es bastante fácil para usted simplemente aceptar lo que se le presente en estos días, ya que está en la temporada de cáncer, y las cosas se sienten mejor de esta manera. Usted y la persona con la que está pueden encontrarse en casa, en este día, pensando en cosas como renovaciones o proyectos de diseño de interiores.

A ambos les encanta el ambiente hogareño, y como esto es algo que tienen en común, hoy parece un excelente día para pasar tiempo de calidad en casa. Mientras te sientas cómodo y a gusto, una cosa llevará a la otra.

Antes de que te des cuenta, el romance alcanzará nuevas alturas; usted y su pareja se sienten afortunados en el amor en este día porque han logrado sobrevivir a la fase de luna de miel y ahora están en la fase de la 'vida real', donde todo parece estar funcionando muy, muy bien.

