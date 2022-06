Los 3 signos del zodiaco que quieren el éxito más que el amor durante la luna en cuadratura con Plutón el jueves 23 de junio de 2022

Durante la cuadratura de la Luna con Plutón el 23 de junio de 2022, el impulso para elegir el trabajo sobre el amor será fuerte. Si bien es evidente que se supone que debemos creer en el amor más que en el éxito, la verdad es que no todas las personas felices siguen ese camino.

Luna cuadratura de Plutón inspira trabajo duro en la persona que desea desviarse del camino trillado de lo que se espera de él.

Podemos pensar que las personas o las parejas que eligen el éxito más que el amor tienen miedo de amar o son tan fríos que ni siquiera podemos relacionarnos con ellos. ¿Alguna vez pensamos por un segundo que tal vez el adicto al trabajo está en un estado de felicidad porque está haciendo lo que quiere hacer, a diferencia de lo que NOSOTROS queremos que haga o sienta?

Hemos escuchado la expresión, "Se necesitan todas las clases para hacer un mundo" y "la variedad es la especia de la vida". Estos dos clichés tienen validez y debemos entender que no todos quieren una vida amorosa; algunos solo quieren hacer un banco serio.

Durante la cuadratura de la Luna con Plutón, si eres alguien que realmente disfruta del éxito y la productividad, entonces te sentirás muy bien con tus elecciones. Ve 'Carpe Diem', a tu manera, carteles. El éxito puede ser un trabajo sucio, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿verdad?

Aquí están los tres signos del zodiaco que quieren el éxito más que el amor durante la cuadratura lunar con Plutón el 23 de junio de 2022

1. Leo del 23 de julio al 22 de agosto

Si bien no tienes nada en contra del 'amor' o de amar a alguien, realmente prefieres el éxito, y en tu mundo, eso es todo lo que necesitas en este momento. Sientes que el amor es algo grandioso que puede esperar; tienes tus objetivos establecidos para otras cosas en este momento, y realmente no te importa lo que piensen los demás al respecto.

Durante la cuadratura de la Luna, Plutón, su deseo de lograr y cosechar los beneficios de ese trabajo estará en su punto más alto, y esto también significa que el éxito es su destino. Podría involucrarse potencialmente en algo hoy, durante este tránsito, que podría cambiar su vida financiera.

Y así, en este día, sigues la llamada del éxito en lugar del encanto del amor. Has llegado a comprender que este mundo requiere más dinero que amor, ya que el amor no parece pagar las cuentas. "No baja nada más que el alquiler".

2. Sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Hay una razón por la que optas por el éxito sobre el amor, especialmente durante la Luna en cuadratura con Plutón, y es porque el éxito es posible para ti. Por el contrario, el amor parece ser la tarea más difícil de todas. El amor es demasiado trabajo, con muy poca recompensa, para tus gustos, Sagitario.

Preferirías dedicar tu precioso tiempo a involucrarte profundamente en un proyecto que promete éxito porque el éxito te otorgará lo que más deseas en el mundo: tiempo libre para crear, ser tú mismo y vivir tu vida felizmente por tu cuenta. Hay un momento y un lugar para el amor, y cuando ese momento sea el adecuado, lo superarás, pero ahora no es el momento adecuado para ti y el amor. Lo que llama ahora es el atractivo del dinero y el conocimiento de que si te esfuerzas, obtendrás lo que quieres.

3. Capricornio del 22 de diciembre al 19 de enero

Lo interesante de ti, Capricornio, es que siempre has estado orientado al éxito, y cosas como estar enamorado o estar con una persona 'para siempre' no encajan exactamente con tu idea de lo que quieres de esta vida. El amor se trata realmente de lujuria; no eres la persona comprometida, al menos no enamorada.

Pero eres alguien que se compromete en todo lo que se refiere a la promesa del éxito. Durante la cuadratura de la Luna con Plutón, te sentirás excepcional contigo mismo, y cuando sepas quién eres, sabrás cómo ir por la vida. Eres auténticamente emprendedor, y aquí es donde encuentras tu felicidad. Si encuentras el tiempo para pasar momentos amorosos con las personas que te atraen, entonces mucho mejor, pero tu corazón está en tu trabajo y eres increíblemente bueno en eso.

