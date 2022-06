Los 3 signos del zodiaco que están mejor solteros durante el sol en sextil y la luna el jueves 23 de junio de 2022

Para algunos signos del zodiaco, la sensación de que son mejores solteros se fortalece el 23 de junio de 2022, y el tránsito del sol y la luna en sextil fomenta este sentimiento.

Cuando tenemos el sol en sextil con la luna en nuestro cielo cósmico, obtenemos una nueva perspectiva sobre un tema antiguo.

Si bien es posible que no seamos conscientes de ello, sentiremos que se nos presenta algo a lo que debemos prestar atención. En este caso, cuando el sol en sextil y la luna caigan el 23 de junio de 2022, daremos una buena y honesta mirada a nuestra vida amorosa.

En general, todo el mundo es culpable de tratar de encajar. Incluso si somos personas a las que no nos importa ser diferentes, hay un punto en el que no deseamos ser TAN diferentes; queremos lo que otros tienen y, a menudo, hacemos lo que creemos que se espera de nosotros.

Y cuando se trata de amor, vamos por el mismo camino que todos los demás, esperando las mismas cosas. Aquí es donde nos damos cuenta de si estamos hechos para este tipo de vida, y si hay una forma alternativa de serlo si uno no está en pareja, ¿listo para una vida de amor y relación?

El sol en sextil con la luna nos abre los ojos y nos permite sentirnos seguros de nuestra forma de hacer las cosas. El amor exige mucho de una persona, y algunos de nosotros no nos sentimos cómodos tomando el camino más transitado.

Queremos hacer las cosas a nuestra manera, y no estamos especialmente emocionados de que nos llamen 'rebeldes' por ello. Solo somos 'nosotros' y para crecer de 'nuestra' manera única, debemos hacerlo solos. Durante el sol sextil luna, muchos de nosotros llegaremos a la conclusión de que en este momento de nuestras vidas, estamos mejor solteros que en una relación.

Estos son los tres signos del zodíaco que están mejor solteros durante el tránsito sol sextil luna el jueves 23 de junio de 2022

1. Tauro del 20 de abril al 20 de mayo

Nunca has contemplado la idea de no tener un amante o una relación a la que recurrir y, sin embargo, cada vez que rompes con alguien, caes en este espacio salvaje donde te sientes libre y más feliz que nunca. Es como si te hubieras enseñado a ti mismo a necesitar a una persona en tu vida y, sin embargo, cada vez que tienes una, la quieres fuera.

Y si bien puede ser un espíritu independiente, probablemente nunca consideró que está mejor solo , al menos por el momento. Hoy, con el sol en sextil con la luna en el cielo, podría considerar una idea completamente nueva: ser soltero como meta. Vaya ¿Soltero a propósito? ¿Podria ser posible? Sí, podría, y no requiere que firme un contrato que establezca que estará allí para siempre. Pero unos días, meses o años fuera del estado de la relación comprometida podrían hacerte mucho bien.

2. Sagitario del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Has experimentado estar en una relación comprometida y estar solo, como una persona soltera, y has llegado a la conclusión de que podrías ser el candidato perfecto para la vida de soltero. Ahora, no definamos 'la vida de soltero' como algo destinado a la persona que anhela múltiples amantes; no, ese no eres tú en absoluto, Sagitario.

Cuando vas soltero, lo haces por ti mismo porque quieres pasar tiempo en compañía de la mejor persona que conoces: tú. No es que seas demasiado egoísta para tener una relación con alguien. Es que realmente NO estás interesado en ellos tanto como estás interesado en ti. Vienes a este mundo con mucho talento e imaginación, y la mayoría de las veces, eso es lo suficientemente bueno para ti. Durante el sol en sextil y la luna, te das cuenta de algo que siempre has sabido: estás mucho mejor soltero.

3. Capricornio del 22 de diciembre al 19 de enero

Ni siquiera has considerado cómo sería estar soltero, no como una realidad, pero hay una parte de ti que se muere por liberarse de tu relación actual para que puedas experimentar eso. Con sol sextil luna, estarás en tu cabeza, fantaseando con la vida sin tu pareja.

Si bien eso puede no parecerles justo, bueno, bueno, la vida no es exactamente justa, y el único lugar al que podemos escapar es nuestra mente. Hiciste todo lo que se esperaba de ti, y ahora que estás profundamente comprometido con otra persona, sientes que tu propia personalidad está desapareciendo. No quieres que eso suceda.

Esta persistente sensación de perderte por ser parte de una pareja te hace querer gritar de frustración. Sientes que te estás evaporando y comienzas a preguntarte si tal vez cometiste un error. Esto es común con el sol en sextil y la luna, ya que sacudirá la vida de una persona. Sabes una cosa: estarías mejor soltero y sabes que eso no sucederá pronto.

