Los 3 signos del zodíaco cuyos amigos los ignoran durante la Plaza Luna Saturno del sábado 25 de junio de 2022

Cuando tenemos un tránsito como la luna cuadrada en Saturno, por ejemplo, sabemos que vamos a tener un doble golpe de energía de Saturno.

Si has estado prestando atención a estos blogs, sabrás que Saturno es un problema por su esencia negativa que puede causar que tus amistades te estén ignorando.

En La Verdad Noticias te decimos que signos del zodiaco serán los perjudicados en sus amistades por presencia de la luna en Saturno.

¿Qué representa la luna en Saturno?

La luna en Saturno es una de las energías más negativas para los signos del zodiaco.

Los tránsitos de Saturno no siempre son tan duros como este, pero la esencia básica de la energía de este planeta nos trae sentimientos de profunda tristeza, soledad, vergüenza, culpa y baja autoestima.

En otras palabras, no va a ser un día divertido para los signos del zodíaco que son más susceptibles a la vibración drenante de Saturno.

La parte "buena" es que... bueno, no hay una parte buena. Lo que tenemos hoy es un caso clásico de "a la miseria le encanta la compañía".

Estás de mal humor, al igual que todos los que te rodean, y eso significa que tus amigos también. Por lo tanto, tenemos un montón de personas ignorándose unos a otros y culpándose entre ellos por no "estar allí" de la manera en que uno pensaría que sería un amigo.

Aunque esto no parece demasiado grave, tendrías razón; pero eso no lo hace menos molesto.

Hoy tendrás que ponerte en contacto con un amigo, descubrir que no tiene tiempo para ti debido a la idea de que tienen una vida y que tú la tomas de la manera equivocada.

Eso es parte del regalo de Saturno; no sólo puedes ser ignorado y dejado de lado por los amigos por razones que sólo ellos conocen, sino que te lo tomas en serio y te sientes muy mal por ello.

Tengan esto en cuenta, amigos: todos los signos del zodiaco estamos pasando por momentos difíciles; perdona a las personas que no pueden estar ahí para ti hoy.

Lo mejor es tratar de mantenerlo lo más ligero posible, especialmente cuando reconoces que no hay una tragedia real.

Te puede interesar: Los 3 signos del zodíaco que encuentran a su alma gemela durante la luna en Tauro, del 24 al 26 de junio de 2022.

Tres signos del zodíaco que serán ignorados por sus amigos por la luna en Saturno

¿Tus amigos te ignoran? es por la luna en Saturno.

Aries

(21 de marzo - 19 de abril)

Tus amigos te han ignorado antes, así que hoy no viene como una nueva noticia para ti, pero realmente te vendría bien echar una mano y simplemente no estás recibiendo lo que necesitas.

Te entristece e incluso puede que te sientas rechazado; y ese sentimiento se amplificará a medida que pase el día.

Todos tus amigos parecen estar divirtiéndose mucho sin ti, así que ¿por qué no estás allí?, ¿Por qué no te invitaron?

Aquí está la cosa: no te invitaron porque tienen su propia agenda, y no eres parte de ella.

Eso no significa que no seas amado o querido en el grupo; de hecho, lo eres; pero hoy no es el día en que se requiere tu presencia, y eso es lo que te hace pensar que estás siendo rechazado.

Siempre estás tan seguro, y la ironía es que cuando no estás expresamente invitado, ese sentido de confianza se desmorona. Hoy te has sentido triste y abatido, pero tú mismo sabes que lo superarás, como siempre lo haces.

Leo.

(23 de julio - 22 de agosto)

La energía de Saturno es un lastre total para ti, especialmente cuando cae durante un momento en el que te sientes emocionado, creativo y social.

Así que, aquí estás, sintiéndote como una verdadera superestrella, y empiezas a darte cuenta de que nadie te quiere por aquí hoy.

¿Cómo sucedió eso? Te preguntarás, ¿Cómo es que nadie quiere estar conmigo hoy?, ¿Están locos?

Siempre te las arreglas para ahorrarte un dolor intenso debido a tu gran ego; es su culpa, nunca tuya.

Aún en general, ellos, que bien pueden estar locos, todavía te están ignorando, y no importa cómo trates de justificar las razones todavía no lo entiendes; incluso podrías llegar a pensar que son signos de doble cara contigo.

Lo que puedes empezar a sentir, sin embargo, es que hay una conspiración en tu contra y que todos tus amigos se han reunido para excluirte intencionalmente; bueno, eso no es cierto.

La vida sucede, y a veces no nos invitan, pero no hay razón para crear una ficción gigantesca sobre ella. Tus amistades se reanudarán y volverás a tener el día al sol.

Virgo.

(23 de agosto - 22 de septiembre)

No te sientes simpático hoy, y hay una buena probabilidad de que si te sientes así, realmente no seas muy simpático en absoluto.

Apagas a la gente con tus comentarios mocosos, y ahora, te sorprende escuchar que nadie quiere estar contigo.

¿Es que tal vez te has excedido en tus límites con ciertos amigos, y ahora te están ignorando porque no quieren estar cerca de tu mal rollo? Podría ser, Virgo.

O también podría ser que tengan vidas que vivir, y no todo en su vida gira en torno a ti o a tu horario.

Sentirás las pesadas vibraciones de abatimiento que vienen junto con la luna cuadrada en Saturno hoy, y puede muy bien humillarte.

Recuerda esto, Virgo: no puedes salirte con la tuya tratando a la gente como sirvientes y no pensar que esos "siervos" no se volverán contra ti en algún momento.

Respeta a tus amigos y serás respetado a su vez.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.