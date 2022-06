Los 3 signos del zodíaco cuyas amistades cambiarán durante la luna en inclinación a Urano de viernes 24 de junio de 2022

Hay una razón por la que las amistades cambian, y es porque la gente cambia; así de sencillo.

A veces colocamos el mismo tipo de idealismo romántico en las amistades que en los romances; aún así, si idealizamos algo, nos preparamos para una eventual decepción a largo plazo.

Y cuando tenemos un tránsito que está tan emocionalmente basado como la luna en conjunción con Urano, estamos viendo un choque de ideas y la separación de caminos.

Por esta influencia de la luna, para varios signos zodiacales significa una ruptura amistosa que no se esperaban, conoce quienes serán.

El cambio no significa necesariamente un final; significa que algo aquí está a punto de transformarse.

Y aunque la transformación a menudo implica dejar ir lo viejo para dejar espacio para lo nuevo, en este caso, estamos viendo cómo cambian las amistades porque se separan sus caminos de vida.

La transformación es algo individual para todos, y a veces el cambio es muy personal. O sea que si tenemos una amistad que no puede crecer con nosotros, es posible que tengamos que seguir adelante.

Por triste que suene, a veces es imperativo recorrer el propio camino sin el amigo que una vez amamos.

Y así, con la conjunción de la luna con Urano para apoyar nuestro cambio, es posible que terminemos teniendo que despedirnos por ahora de las personas en nuestras vidas que simplemente no están a nuestro nivel aunque nos hayamos llevado bien en un pasado.

No es inaudito mantenerse en contacto con un amigo querido, pero la conexión no será la misma en el futuro.

Habrá un día en el que todo el mundo podrá recordar y divertirse de nuevo. Aun así, varios de nosotros sabremos que el cambio ha venido para redefinir nuestra amistad y tenemos que hacer algo al respecto esta semana.

Los 3 signos del zodíaco que cambiarán de amistades durante la luna en inclinación a Urano

Estos signos del zodiaco cambiarán de amigos.

Para los signos del zodiaco de Cáncer, Leo y Acuario, durante el tránsito lunar junto a Urano, este viernes 24 de junio de 2022, es hora de que las amistades cambien.

Cáncer

(21 de junio - 22 de julio)

Eres alguien que ama absolutamente a tus amigos, pero también te amas a ti mismo, y eso es algo bueno.

Debido a que te amas y te respetas a ti mismo, puedes notar que durante la luna en conjunción con Urano transita.

Tus sentimientos hacia cierto amigo parecen estar en desacuerdo e intentas relacionarte con sus problemas y su mundo de intereses, pero las cosas ya no se sienten bien.

Sientes que esta persona está atascada y estás empezando a perder interés en ayudarla a despegarse.

Sientes que esta persona pide consejo que nunca toma, y estás empezando a impacientarse cada vez que está cerca.

Aunque tu amor por ellos no se ha atenuado, tu interés real en estar con ellos sí.

Es como si ya no pudieras tolerar su ritmo; simplemente no están creciendo, y estás evolucionando a un ritmo tan rápido que ya no estás seguro de si esta amistad tiene una pierna en la que apoyarse.

Leo

(23 de julio - 22 de agosto)

Todo cambia en la vida y has llegado a aceptarlo, aunque no te gusta el cambio, especialmente cuando sientes que el dolor de corazón está unido a él.

Y eso es lo que está a punto de suceder entre tú y un amigo cercano, durante la conjunción de la luna con Urano aunque hayas disfrutado de una amistad leal con esta persona durante años.

Este podría ser un amigo de la infancia con el que te hayas mantenido en contacto para siempre.

Debido a que la naturaleza de esta amistad se basa en esta lealtad eterna, estás empezando a preguntarte a qué debes ser tan dedicado.

Cada día está quedando más claro que no tienen nada nuevo de qué hablar, ni tienen mucho en común.

Duele, pero sólo un poco, y sientes que podría ser el momento de soltar a esta persona.

Te sientes demasiado interesado en el futuro para pasar mucho más tiempo viviendo en el pasado, y podría ser el momento de decir "ciao bella" a este viejo amigo.

Acuario.

(20 de enero - 18 de febrero)

Hay una excelente razón por la que tú y un amigo tuyo están al borde de un cambio importante, y eso es porque dijiste algo que los ofendió.

No son lo suficientemente grandes como para dejar que se deslice. Entonces, ahí estás, fantasma de un amigo, y aunque pensaste que lo que dijiste era bastante ligero, esta persona aparentemente no puede soportar una broma.

Hay gente como esta, y no es porque no puedan aceptar una broma, es porque no todo lo que sale de tu boca es hilarantemente divertido o respetuoso con sus sentimientos.

Así que puede que hayas dañado la relación, y ahora tu amistad se ha convertido en algo que no parece demasiado esperanzador para el futuro.

La luna en conjunción con el tránsito de Urano hace que todos sean un poco más emocionales de lo habitual, y comenzarás a sentirte bastante insultado por la reacción de tu amigo a tu "llamada" broma. No necesitan llevarlo tan lejos y, sin embargo, lo hacen.

