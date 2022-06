Los 3 signos del zodiaco con los mejores horóscopos para el jueves 23 de junio de 2022

Como la luna Tauro trae una profunda sensación de seguridad interior, te sientes inspirado para asumir asuntos en todos los aspectos de tu vida. Tauro es un signo de tierra que se deleita en el placer y el disfrute.

A medida que la luna se desliza hacia esta energía, te sentirás más en paz y seguro en todas las áreas de tu vida. Es un momento maravilloso para planear reunirse con la familia y los seres queridos, ya que todos estarán más dispuestos a divertirse y no dejar que las cosas triviales se interpongan en el camino.

Esta es una adición perfecta al comienzo de la Temporada de Cáncer, que comenzó hace apenas un par de días, porque reafirmará cuán importante es para usted ese sentido de hogar y familia.

Al mediodía, la luna en Tauro conecta con el sol en Cáncer, amplificando estos sentimientos y brindándote un día positivo en tu carrera.

Este es un día fantástico para realizar presentaciones o incluso preguntar sobre ese aumento, ya que la energía promoverá que otros puedan reconocer su valor. Con tu confianza interna irradiando, estarás atrayendo todo tipo de abundancia a tu vida.

Hoy, enfócate en lo que significa sentirse seguro dentro de ti mismo y en tu vida. Debes ser responsable de ti mismo y de cómo te sientes. Sin embargo, es importante reconocer qué situaciones o personas pueden agregar o restar valor a eso.

La luna de Tauro querrá poner tierra a tus emociones, proporcionando una mayor estabilidad y menos posibilidades de fanatismo.

Es un día tranquilo, fresco y racional en el que se siente más fácil seguir la corriente y disfrutar de la vida que luchar continuamente contra las cosas.

Si desea distanciarse de aquellas cosas que restan valor a su paz, es algo que debe permitirse hacer, ya que el tema subyacente de hoy es simplemente la paz.

Es asegurarte de que estás controlando la narrativa de tu propia vida para que puedas sentirte lo mejor posible sin importar en qué situación te encuentres.

Los signos del zodiaco con los mejores horóscopos para el jueves 23 de junio de 2022

1. Tauro del 20 de abril al 20 de mayo

Es hora de recordar exactamente quién eres y de lo que eres capaz. La luna en tu signo estará sacando a flote tus emociones, pero en vez de hacerte sentir más sensible, te empoderará. Usa esta energía hoy para asumir cualquier cosa que hayas estado considerando pero que hayas dejado que la duda te detenga.

Es un excelente día para su carrera, por lo que se recomienda encarecidamente solicitar y aceptar un nuevo puesto. Si bien incluso estos aspectos de la vida son parte del crecimiento, se trata más de simplemente disfrutar de lo que hay sin preocuparse por lo que viene después.

Esto también lo convierte en un día perfecto para pasar con la familia, los amigos o incluso un amante. Permítete disfrutar de la compañía de tus seres queridos y confía en que las decisiones y elecciones que has hecho en tu vida te han llevado a disfrutar de la vida. No siempre se trata de la próxima cosa importante o de crear algún cambio sustancial. A veces basta con relajarse en la vida. Estar lleno de alegría y reconocerlo no es solo suficiente, sino lo más importante.

2. Escorpión del 23 de octubre al 21 de noviembre

La Luna en Tauro traerá sentimientos y aspectos de tu vida romántica a la superficie para que puedas sentirte más conectado a tierra y seguro en lo que has estado pasando. Es un año de cambios ya que el ciclo de eclipses continúa ocurriendo dentro de tu signo y el de Tauro, pero eso no significa que deba sentirse como una lucha.

La energía de hoy debería permitirte ver que incluso si las cosas fueran exactamente como te gustaría que fueran, eso no significa que aún no puedas disfrutar de lo que es. En lugar de enfocarte en lo que no está alineado con la visión de tu vida, trata de ver lo que sí lo está. Usa la energía de conexión a tierra de hoy para sentirte positivo acerca de todo lo que ha cambiado en tu vida y, lo que es más importante, tu propio crecimiento. Este es un momento para celebrar lo lejos que has llegado. Si la relación ideal está presente o no, no significa que la vida siempre deba sentirse como un trabajo.

Puedes elegir disfrutar de lo que es, dejarte sentir en paz o ver todo como una lucha. Una parte importante de esto es qué energía irradias es qué energía atraerás. Suponga que no está contento con las cosas, frustrado o sintiendo una falta de empoderamiento. En ese caso, eso es lo que atraerás continuamente en tu vida. Usa la energía de hoy para cambiar tu vibración y observa cómo todo lo demás también cambia.

3. Cáncer del 21 de junio al 22 de julio

El sol en tu signo te devuelve a tu sentido interior de poder. Recuerda lo asombroso e increíble que eres a medida que transcurre el día. Esta es una oportunidad para sentir todo lo que puede haber estado pasando por un momento difícil de procesar. Aún así, en lugar de sentirse abrumado, sentirá un mayor propósito para todo esto.

Solo puedes controlar tu propia verdad y lo que eliges hacer debido a ella o no. Todo sucede como debe suceder, y aunque puede que no haya resultado como lo imaginó o incluso soñó que sucedería, eso no significa que algo esté mal en este momento.

Usa la gran energía que tienes hoy para ver si puedes canalizar algunos de esos sentimientos profundos en una carrera o empresa conectada con tu propósito. Permítete descubrir lo que puede satisfacerte de maneras que son solo tuyas y te da la sensación de usar tus mayores dones. También puede sentir que puede disfrutar de su vida hogareña hoy más de lo que lo ha hecho recientemente.

Asegúrese de prestar atención a por qué es así para que pueda comprender mejor lo que puede necesitar para seguir adelante. Sobre todo, permítete ver cuán maravillosas son las cosas en tu vida y que a veces las cosas que no funcionan son la bendición por la que has estado orando.

