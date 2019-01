Los 19 hijos del Rey. El secreto que la Reina Letiza calla

Los pleitos eternos entre las Reinas Sofía y Letizia, el pobre desempeño laboral de la monarquía en 2018, los caprichos de niña rica de Letizia, el tremendo desplante hacia el Rey Emérito y ahora esto… Los problemas en la Corona española parecen no tener fin.

De acuerdo con información revelada por la prensa española, el Rey Emérito Juan Carlos podría tener una hija perdida… En realidad, en el pasado se han hecho acusaciones similares y podrían ser hasta 19 hijos secretos, pero ahora, una mujer de 54 años asegura ser hija del Emérito.

Según informan, cuenta con la información necesaria para demostrar sus palabras, “Soy tu hija”, asegura la mujer.

"Mis abuelos se trasladaron a Alfarrás. A su llegada les esperaba la Guardia Civil [...] Pero, es que había llegado a oídos de Franco lo que había hecho mi abuelo y había decidido concederle la medalla del Trabajo y nombrarle miembro de su guardia de seguridad en Lérida, de cara a los viajes que realizara tanto él como Juan Carlos a esta zona".

El Rey Emérito Juan Carlos podría tener 19 hijos secretos.

Supuestamente, el cargo que le fue concedido a su abuelo posibilitó los encuentros entre Juan Carlos y su madre, una mujer morena que quería convertirse en artista.

También recuerda que Juan Carlos le llegó a hacer algunos regalos y que se tomó una que otra fotografía junto a las Infantas.

Actualmente la señora se encuentra con graves problemas económicos y tiene el 68% de discapacidad.

Felipe y Letizia tienen conocimiento sobre la situación.

No obstante, como mencionamos al principio, esta no es la primera vez que sucede algo parecido en el Palacio, pues se conocen 19 casos más y por supuesto que Felipe y Letizia tienen conocimiento, pero en lo que respecta a la Reina, no ha querido mostrarse en contra de su suegro para evitar un nuevo enfrentamiento con los antiguos monarcas.