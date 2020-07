Los 10 mejores cortes de cabello y colores que serán tendencia este otoño 2020

¿Quieres saber qué cortes de cabello estarán en tendencia? Foto: dssg

Aquí te damos pistas con este adelanto de tendencias de cara a la próxima temporada para que ese nuevo corte de cabello sea la sensación regresando de cuarentena.

Corte shag

El corte shag está viviendo un gran retorno en 2020. Y es que este otoño, vamos a ver muchos rizos y volumen en las melenas de la próxima temporada. Es un estilo a caballo entre la melena de Farrah Fawcett con el estilo de Joan Jett como aseguran muchos expertos internacionales o un corte Morrison renovado. Lo ideal es que lleve las capas justas para no afinar tu melena demasiado. "Se complementa a la perfección con los flequillos XL, de inspiración Bardot, que dejan libre la zona de las cejas y crecen en la zona de los pómulos, aportando un aire muy femenino y sensual. Este corte es perfecto para lucir el pelo suelto o recogido", nos cuenta Alberto Sanguino, responsable de formación de Llongueras. A la izquierda, corte swag del desfile de Coach y a la derecha, Mica Argañaraz en el de Longchamp.

El bob con flequillo

Vuelve el bob de una pieza pero con flequillo recto. Así lo hemos visto en el desfile de Saint Laurent en el que vemos que vienen los cortes contundentes como este. Es ideal para pelo fino y llevarlo con brillo a tope simulando un efecto espejo total en la melena. Como el glass hair que vimos hace unos años.

Bob liso y pulido

Jacquemus apuesta por los cortes bob en todas sus versiones con pendientes XL y pieles impecables luminosas y con toque de polvos y colorete suave. Nos encanta la versión larga que luce Bella Hadid para este otoño invierno 2020 2021.

Di sí al rubio ceniza

Hace poco, te contábamos cómo el color de pelo rubio ceniza estaba ganando terreno al platino y este otoño 2020 aún más. Lo hemos visto en los desfiles de izquierda a derecha en las imágenes, de Lanvin, Ferragamo y Valentino. Si tienes una base de pelo en este tono, no la aclares más ni la oscurezcas.

Corte mullet

El corte mullet seguirá pegando fuerte este otoño invierno 2020 2021. Ya lo han llevado Úrsula Corberó y Sara Carbonero además de Miley Cyrus (izquierda) que lo luce en el desfile de Marc Jacobs para este otoño con flequillo largo y en tonos rubios. Se llevará con textura effortless, suave y sin esfuerzo para lavar y peinar como en el desfile de Max Mara (derecha).

Castaño espresso

Profundo,oscuro pero a la vez fresco y brillante, el color de pelo castaño espresso es otra de las tendencias de la temporada otoñal que viene. Nos encanta cómo lo llevan las modelos en el desfile de Stella McCartney sobre melenas bob y con la raya en medio y con movimiento. Impecable.

Cortes pixie para liso y rizado

Los cortes de pelo pixie siguen marcando la diferencia cuando vemos a las modelos con el pelo largo siempre sobre las pasarelas. Y eso nos inspira siempre a cambiar de look. Hemos visto muchas modelos con cortes pixie en el desfile de Chanel en rubio platino a la modelo Maike Inga (izquierda), en Chloé (centro) o en su versión rizada con maxipendientes en Jil Sander que nos parece ideal.

El bob de los 90

El corte bob de los 90 vuelve a inundar los post de Instagram. ¿Quién no recuerda a Katie Holmes con este look? La próxima temporada otoñal se lleva pulido y muy brillante y luminoso para un look texturizado y cool. Es un corte muy versátil y se lleva con falso flequillo o la raya a un lado. Así de bonito lo hemos visto en el desfile de Tod´s.

Flequillos largos y rockeros

Si no te decides a cortar mucho tu melena, apuesta por el flequillo largo con ligeras capas o capas invisibles para acompañar tu melenón. La clave es llevarlo siempre cuidado para que quede cool. Nos inspiran los looks de los desfiles de Balmain y de Céline.

El corte a la altura de la clavícula

La actriz Mandy Moore estrena otro de los que será los cortes del otoño: un corte a la altura de la clavícula con mechas balayage avellana ideal para dar un extra de luz a las melenas castañas.

Contouring de pelo

Como nos cuenta Luis Miguel Vecina, master colorist de Coolday, pegará fuerte el "hair contouring" con el que determinar qué forma de rostro tienes, y dependiendo de él poner más claro u oscuro el cabello rubio alrededor de los pómulos, sienes, barbilla o flequillo, para conseguir un rostro más armónico y ese efecto buena cara. Los tonos oscuros crean profundidad (eliminan volumen) y los tonos claros crean intensidad (aportan volumen).

Hay siempre algo emocionante a la hora de estrenar un nuevo corte de cabello y un nuevo color para tu melena de cara a una nueva temporada y apostar por un nuevo look de manos de tu peluquero.