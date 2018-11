Lorena Ochoa te dice como ¡Soñar en Grande!

El diseñador, escultor, emprendedor, conferencista internacional, muralista, escritor y CEO de Dream Big, Juan de Lascurain en su colaboración para Estilo y Vida de laverdadnoticias.com nos comparte la entrevista que le realizó a la famosa golfista mexicana Lorena Ochoa.

Ese paso que tomé me llevó a cubrir los eventos más importantes del mundo y a entrevistar a personas conocidas. El común denominador de todas las personas que entreviste siempre fue el mismo. Obstáculos, gente que no cree en ti, gente que te dice que no vas a poder lograrlo, que te des por vencido. Pero siempre hay algo más fuerte dentro de nosotros, esa vocecita interna que nos dice - ¡Sí se puede!

Hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a la única mexicana en el salón de la fama del

golf, Lorena Ochoa y esto fue lo que me contó como comenzó a soñar desde chica que quería ser la número uno del mundo. Un día le dijo a su familia que a eso se quería dedicar y habló con su coach para que le ayudará a lograr ese objetivo.



“No todo fue fácil”, me dijo Lorena. “La gente a veces te ve en el periódico levantando un trofeo, pero no tienen idea por todo lo que has tenido que pasar. Yo tuve mucho miedo, dude en muchas ocasiones, fracase miles de veces. Mucha gente deja de perseguir sus sueños por una mala experiencia. Y lo que tenemos que hacer es volvernos a levantar, y volvernos a levantar; hasta lograr esos sueños”.

Algo que siempre me ayudó era que cuando cometía un error, tenía que ver qué había hecho mal para poder corregirlo y no volverlo a hacer. Atacar las áreas en donde somos débiles para poder corregirlas y lograr el objetivo.



Todos nos sentimos nerviosos, con miedo en algún momento; y tenemos que aprender a canalizar eso que sentimos de una manera positiva.

Lorena es un ejemplo a seguir, una mexicana que llegó a lo más alto del golf mundial. Te pregunto a tí, ¿Que te está deteniendo para lograr tu sueño? ¿Miedo?

Hoy es el tiempo de seguir los sueños, lo que no hiciste ayer ni para qué seguir pensando en eso. Atrévete a soñar, a dar el primer paso. Si se pone difícil, atrévete a seguir adelante.

Si te caes, atrévete a levantarte.



¡Nunca te rindas y siempre persigue tus sueños!

