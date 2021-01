Looks para todas las edades con el PANTALÓN de lentejuelas de Bershka

Pantalón de lentejuelas de Bershka. Foto: es.noticias.yahoo.com

¿Quieres lucir a la moda este 2021?, seguro que lo primero que piensas es que no es para todas las edades; sin embargo, aquí te demostramos que es mentira, pues dos influencers han demostrado que lo único que se necesita para tener un look en tendencia es tener estilo, y que no importa si tienes 20 o 50 años de edad, para lucir hermosa no hay límites y lo han puesto a prueba con un pantalón de la marca Bershka lleno de lentejuelas que te ¡dejará asombrada!

Pantalón con lentejuelas de Bershka

Las influencers Jessica Goicoechea que está en los plenos 20’s y Carmen Gimeno que está arriba de los 50’s han demostrado que no hay edad para la moda, pues ambas con sus distintos estilos crearon looks a base de un pantalón de lentejuelas de la marca Bershka, algo que simplemente ¡tienes que copiar!

Este pantalón de Bershka lleno de lentejuelas tiene un costo aproximado de 35.99 euros, algo así como 855 pesos mexicanos, y es perfecto para salir a una fiesta pues está lleno de colores que rompen lo establecido, pero sin duda es una opción acertada cuando hablamos de moda, ¿te animas a llevarlos puestos?

Jessica Goicoechea. Foto: Instragram bershka

Look de pantalón con Jessica Goicoechea

Esta influencer española, Jessica Goicoechea, tiene más de un millón 300 mil seguidores en la red social de Instagram y fue cara de la última campaña de la marca Bershka, donde lució el pantalón de lentejuelas acampanado con unas sandalias, una gabardina de vinil y un top que evocó la década de los 90’s, un look donde el toque final fue dado con una cinta de cabello que ¡acaparó a todos los amantes de la moda!

Carmen Gimeno y el pantalón con lentejuelas

Esta influencer en edad madura no se quedó atrás y lució de forma espectacular el pantalón con lentejuelas, lo que hizo fue crear un look con este combinando unas zapatillas retro, que son una tendencia del 2021 con un jersey de capucha de punto grueso en color gris, además añadió un saco en el mismo tono que sin duda dio el toque final.

TE PUEDE INTERESAR:¡No más skinny jeans, esta es la tendencia en pantalones para 2020!

Ahora ya está demostrado que todo lo que necesitas para estar a la moda es adaptar las tendencias a tu estilo y crear looks que arrasen sin importar tu edad, así que en La Verdad Noticias, solo nos resta decir que te arriesgues a innovar y que dejes el miedo atrás.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político? Síguenos en Google News y mantente informado.

Con información de es.noticias.yahoo.com