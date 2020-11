Looks memorables de la Princesa Diana que podrás apreciar en la serie The Crown

Looks memorables de la princesa Diana. Foto:Semana.com

La cuarta temporada de Netflix, The Crown, que se estrena el domingo 15 de noviembre, refleja los looks con los que siempre se recordará a la princesa Diana ¡Conocelos!

En total, se hicieron 80 piezas individuales para Emma Corrin, quien caracterizará a la princesa Diana. Emmy Amy Roberts, la diseñadora del vestuario dice que absorbió cada referencia visual de Diana que pudo encontrar para comprender de qué se trata, quién es y cómo encuentra su camino.

Si bien algunos de los looks de Diana esta temporada son réplicas casi exactas, muchos fueron simplemente un guiño al estilo de la princesa. A continuación te presentamos algunos de los looks más memorables de la princesa Diana desde 1980 hasta 1989, cuando se desarrolla gran parte de la cuarta temporada de The Crown.

Looks Princesa Diana

Diana se encuentra con la prensa

Cate Hall, la diseñadora de cabello y maquillaje del programa, dice que el color de cabello de Corrin es similar al de Diana, por lo que mantuvieron su maquillaje lo más natural posible para los años más jóvenes de Diana, como se ve aquí en 1980.

Diana se encuentra con la prensa. Foto: Glamour

Los años icónicos del jersey

Aquí, la vemos con una camisa con estampado Liberty y un peto amarillo (overol, en los Estados Unidos) en un partido de polo. Ella realmente no tenía sentido del estilo en absoluto. Todo era muy desaliñado y adorable.

Los años icónicos del jersey.Foto: Glamour

El look fuera de servicio

La princesa Diana fue fotografiada aquí en un paseo con el príncipe Carlos en el campo a principios de los 80, pero en la cuarta temporada de The Crown la vemos cazando con su futuro suegro, el príncipe Felipe.

El look fuera de servicio.Foto: Glamour

El anuncio de compromiso

El 24 de febrero de 1981, el príncipe Carlos y Lady Diana Spencer posaron para las fotos de compromiso, en las que la futura miembro de la realeza vestía una falda azul y una chaqueta a juego.

El anuncio de compromiso.Foto: Glamour

Bonita en rosa

La foto de la izquierda muestra a la princesa Diana a mediados de los 80 sosteniendo al príncipe Harry en su casa de campo, Highgrove House.

El vestido de novia más famoso del mundo

La boda de Carlos y Diana el 29 de julio de 1981 fue vista por una audiencia televisiva global de 750 millones.

Poseer el centro de atención

Aproximadamente 17 meses después de su boda con el príncipe Carlos, la princesa Diana lució un vestido rojo brillante para el ballet en la Royal Opera House en Covent Garden.

