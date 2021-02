Looks de CABELLO del desfile de Victoria Beckham reinarán esta nueva temporada

Los cortes de cabello que destacarán en la próxima temporada será sin duda el que ha marcado el desfile de Victoria Beckham, pues demostró que las melenas effortless, naturales, con y sin flequillo son perfectas para este 2021, además son muy fáciles de peinar, para que luzcas de acuerdo con esta tendencia aquí te contamos todo sobre este look que ¡amarás!

Así serán los looks de cabello del 2021

El desfile reciente de Victoria Beckham ha marcado tendencia en todos los aspectos de la moda, y el cabello no fue la excepción, pues las modelos de su firma lucieron espectaculares con una melena natural que es perfecta para salir a una tarde especial o simplemente para estar en casa, pues tiene la capacidad de elevar los looks, ¿te animas a lucirla?

Así fueron los looks de cabello de Victoria Beckham. Foto: telva.com

Victoria Beckham, es la mejor cuando se trata de tener estilo y sofisticación, y a pesar de que la pandemia del COVID-19 ha cambiado la percepción de la moda y la belleza, ella ha sabido adaptarse a las nuevas necesidades de las mujeres, y los resultados que ha logrado con los nuevos looks que mostró, fue que es momento de aprovechar la textura natural del cabello y dejarlo listo para cualquier ocasión especial.

Al respecto, el estilista de pelo del desfile de Victoria Beckham, Anthony Turner, señaló que la inspiración detrás de los looks es celebrar a la mujer en su individualidad, cuidando de su cabello sin combinarlo demasiado, para así crear una mejor versión de lo que ya se es, y declaró que:

"…lo mejor es que un look muy fácil y factible para conseguir en casa."

Anthony Turner uso la combinación de productos de GHD, como el Pick Me Up Root Lift Spray, los cuales, además de proteger del calor al cabello, le dieron una textura suelta y brillosa que cautivó, pues el resultado final fue un look surfero, con volumen y fresco que revive de forma única los 90’s, ¿te animas a llevar este estilo?

