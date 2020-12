Looks con canas para resaltarlas ¡Serán tendencia este 2021!

Aprovecha tus canas con estos looks que serán tendencia.

¿Te han salido canas? Tienes de dos: Retocar con tintes de cabello y productos de aquí en adelante, o aceptarlas y buscar los mejores looks para sacarles provecho. Te recomendamos amarlas y experimentar con ellas, pues además de ser una fuerte tendencia.

Este tipo de cabello se proclama como una de las más importantes en 2021, el hecho de no estarlas pintando constantemente hará que tu cabellera se mantenga sana y brillante.

Aprovecha tus canas con estos estilos. foto: glamour

QUIZÁ QUIERAS LEER:Remedios caseros: agua de PAPAS para eliminar las canas

Canas con colores metalizados

Para quienes ya no le tienen miedo al cabello gris y, al contrario, aman presumir su color natural, les recomendamos resaltarlo con tintes metalizados que hagan un contraste de impacto. Por ejemplo, puedes pintar las puntas moradas que hacen un muy buen juego de tono, o hasta rosas y azules con destellos metálicos para que se fundan con el plateado natural.

Canas y peinado trendy

Si los mechones grises están apareciendo puedes pintar las puntas de color gris, ya sea con tintes o mascarillas de color temporales, y después peinar con un estilo en tendencia. Por ejemplo, el cabello ondulado con una half-up ponytail y una scrunchie es perfecto para verte linda, joven y estilizada con canas.

Canas y accesorios

Sin importar la cantidad de canas que tengas, este estilo te permitirá cubrir las que están empezando a salir o bien, hará que tu melena simplemente se vea con un tinte plateado de envidia. Todo lo que tienes que hacer es peinar suaves ondas en las puntas, colocar un gorro o beanie y accesorizar para construir un look que parezca de un millón de dólares.

Aprovecha las canas con accesorios. foto: glamour

Primeras canas: tintes sutiles

Aprovecha el momento para hacerte un look de pelo que está on fire en 2021, como la tendencia de underlights que disimula las canas, pues es una cortina gris o platinada que está debajo de la capa superior del pelo. Es sutil, discreta, fácil de mantener y además no maltrata toda tu cabellera con el tinte.

TE PUEDE INTERESAR:Peinados perfectos para ocultar las canas; ¡renueva tu look en minutos!

Rizos para disimular canas

Un peinado que es excelente para que las canas no sean muy evidentes, son los rizos marcados con las puntas plateadas para que los cabellitos grises luzcan imperceptibles. El resultado es un peinado cool que le da mucho volumen a la melena y te permite jugar con varios estilos y looks de acuerdo a la ocasión, puesto que puedes hacer los rizos muy sueltos o encrespados al estilo afro.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.