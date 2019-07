Look desvanecido o en capas, la tendencia del 2019 para el cabello

Los cortes de cabello en capas no son un invento del siglo XXI, sin embargo, ¡sí podemos decir que hoy lucen mejor que nunca! Y si estás en busca de un cambio de look que le de vida y volumen a tu cabello, aquí te decimos los pros y los contras de llevar esta tendencia que regresa en 2019.

Primero que nada es evidente que un corte de cabello siempre le viene bien a nuestra melena, pues saneamos las puntas, aportamos brillo y básicamente le damos vida; pero sí lo que buscas es movimiento, cuerpo y volumen, las capas pueden convertirse en tu mejor aliado.

Este corte o look desvanecido, como podemos escuchar nombrarlo ahora, no sólo refresca tu peinado, sino que le da un aspecto mucho más juvenil y divertido, además, si batallas para hacer crecer tu cabello, también puede darle la ilusión de longitud (dependiendo del tipo de capas que elijas).

¿Por qué elegir un look desvanecido o en capas?

Se ve genial tanto en cabello corto y largo, y aunque hasta hace un tiempo el primero se asociaba principalmente a las mujeres de mediana edad en adelante, actualmente puede realzar mucho más un corte bob o pixie.

Las capas son una excelente opción para aquellas con el cabello lacio u ondulado, pues las primeras podrán obtener ese plus de volumen y movimiento que necesitan (además les es muy sencillo mantenerlo), y las segundas podrán mejorar sus ondas naturales y tener un aspecto mucho más armonioso.

Asimismo, destaca el color del cabello, por lo que se recomienda muchísimo para todas aquellas que ya se atrevieron a probar un balayage, babylights, californianas y demás mechas en tendencia.

Contras de cortar el cabello en capas

Todo es posible en el mundo de la moda, sin embargo, el look desvanecido no se recomienda para las personas que tienen el cabello rizado o con frizz, puesto que al cumplir la función de aportar volumen, las primeras pueden quedar con un volumen excesivo y las segundas podrían empeorar su problema. No obstante, cabe la posibilidad de que aquellas con cabellos chinos fomenten y mejoren el rizo.

