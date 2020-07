Look arcoíris para llegar al otoño 2020 muy 'fashion' ¡rompe las reglas!

Conquista el otoño 2020 con estos looks arcoíris. Foto: www.shutterstock.com

Recuerda que las reglas nacieron para romperse y eres libre de hacerlo cuando se te antoje, así que si eres de esas mujeres a las que les gusta lucir espectaculares y amas ser el centro de atención, estos looks arcoíris no te dejarán pasar desapercibida, así que suelta la melena y déjate llevar por las tendencias de cabello más alocadas de esta temporada para que llegues muy ‘fashion’ al otoño 2020, ¡te verás increíble!

Look arcoíris en tonos suaves para el otoño

Quizá tienes un espíritu rebelde, te encanta lucir bien, pero te gustan también las sutilezas, y aunque propiamente está no lo es, pues definitivamente este cabello arcoíris atrapa miradas, es un poco menos intenso, así que te da un toque muy especial sin ser demasiado extrema, es ideal si ya estás cansada de las decoloraciones habituales, ¡te verás hermosa!

Look arcoíris ¡con negro!

Si te gusta la intensidad y los contrastes este cabello arcoíris es para ti, pues, aunque está lleno de color, la base es el color negro, así que podrás seguir siendo tú solo que con un toque alternativo que te encantará si lo tuyo es siempre romper las reglas, ¿te animas a llevarlo en otoño 2020?

Look arcoíris y ¡con un poquito de unicornio!

Si lo tuyo son los cambios, pero no eres rebelde sino súper ‘cute’, entonces este cabello arcoíris es para ti, será una gran transformación que te hará resaltar durante el otoño 2020, pero ¿te atreves a lucirlo?

Vive el otoño 2020 con un look arcoíris

Si estás a punto de pensar en retocar tus mechas, pero estás un poco cansada de lo mismo de siempre, está opción peculiar podría darte lo que tanto has estado buscando, elige los colores que más te representen en el otoño 2020, y dile ¡sí acepto!, a los nuevos cambios, ¡vive al máximo!

Rizos arcoíris para un otoño 2020 de fantasía

Si crees que tener el cabello rizado te detiene a experimentar los looks más atrevidos, recuerda que nada está preestablecido y que puedes innovar la moda cada vez que te lo propongas, así que no dejes que la inspiración se vaya, y has de sus rizos una melena irresistible que nadie ¡podrá dejar de ver!

