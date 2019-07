Look ESPANTOSO de Galilea Montijo, fue motivo para ser la peor vestida

El look espantoso de Galilea Montijo, fue motivo para ser peor vestida de la semana|

El look de Galilea Montijo la mayoría de las veces es sorprendente, ya que tiene una tenacidad para elegir cada atuendo en diferentes momentos, ya sea para conducir el programa “Hoy”, para salir con sus amigas, familia o pareja, pero siempre se le ha visto con un porte de elegancia en cada momento, pero esta semana fue la excepción y decepcionó con su atuendo.

La conductora en esta ocasión decepcionó a su público con un atuendo que muchos catalogaron como “espantoso”, por tal motivo, según el universal, fue la peor vestida de la semana, por su peinado, ropa y zapatos, definitivamente una mala combinación para ella.

Galilea lució un look bastante feo, el cual se trató de un abrigo de cuadros, color blanco y negro, además de que lo combinó con un cinturón ancho, botas blancas, un moño recogido y unos aretes largos plateados, que definitivamente estuvieron fuera de concepto.

Se puede apreciar que la vestimenta de la conductora de 46 años resulta medio confusa, ya que el abrigo-vestido parece no tener un buen tallaje, asimismo su nefasto cinturón ancho tan solo le restó altura y la hace lucir más ancha, pero no todo termina aquí, sino que su grande moño no le favoreció a la hermosa conductora.

De esta manera se sugiere que el mal gusto de su look se pudo haber evitado, solo si ella hubiese cambiado los zapatos por unas sandalias, un cinturón más delgado y del mismo tono que el vestido y una pony tail, según indica el portal, que también aconseja opta por cinturones, pero más delgados, para no distraer con la silueta y que estos te hagan lucir más bajita.

