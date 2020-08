Lolitas: La hipersexualización en niñas 

El tema de la hipersexualización en niñas es muy preocupante ya que con el paso de los años, nuevos artículos hablando de esto, se van sumando. La sexualización infantil es una forma de violencia de género contra las niñas que está muy normalizada y que pasa desapercibida demasiadas veces.

Con el objetivo de investigar a fondo la hipersexualización en niñas en Reino Unido, durante el año 2001, el Ministerio de Educación encargó la redacción del Informe Bailey, el concepto se definió como “LA SEXUALIZACIÓN DE LAS EXPRESIONES, POSTURAS O CÓDIGOS DE LA VESTIMENTA CONSIDERADOS COMO DEMASIADO PRECOCES.”

El documento alerta sobre la increíble cantidad de imágenes sexuales que rodean a los menores de edad, y advierte que la población más afectada por este fenómeno son las niñas, al asignarles el rol de mujer-objeto cada vez a edad más temprana, aprehendiendo estereotipos que no corresponden a la etapa de la infancia.

Hoy en día este fenómeno se ve más natural que antes. Foto: correodelorinoco

Por el año 2007 la Asociación de Psicología Americana (APA) publicó un documento en el que denunciaba la tendencia sexualizadora de nuestros niños en las sociedades modernas. En ese documento, se advertía una preocupación porque el fenómeno abarcaba desde ropa, juguetes, videojuegos y series de TV, inoculando de forma sibilina y sutil el erotismo prematuro en el inocente mundo infantil de las niñas.

Este estudio reflejó que las niñas a partir de los cuatro años son bombardeadas con modelos de éxito social que triunfan gracias a sus atributos físicos, a las medidas que el mercado impone, pero no por sus cualidades personales y profesionales. Diez años más tarde y lejos de corregirse la tendencia, esta ha ido en aumento.

Este fenómeno incluso está sugerido por los propios padres. Foto: Pinterest

Fenómeno arraigado

Es un fenómeno incorporado que a veces los adultos ni siquiera nos damos cuenta: sujetadores con o sin relleno para niñas de ocho años, tacones, tops y minifaldas, heroínas de series con cuerpos de cómic, lugares para la celebración de cumpleaños infantiles que proponen concursos de belleza y hasta modelaje con pasarela incluida.

Los disfraces "sexys" para niñas que se encuentran en los supermercados, reavivan el debate de la hipersexualización de las menores y es que las razones casi siempre de consumo: la moda, principal artífice del uso de las niñas como reclamo publicitario a modo de Lolitas cada vez más jóvenes, impulsa esta imagen como un potente gancho comercial para vender sus productos. Todo está a la venta en una sociedad ultra materialista, todo es susceptible de generar dinero, incluyendo la infancia.

Diferentes disfraces de niñas escolares hacen que la hipersexualización sea más común. Foto: elmostrador

Fuentes de hipersexualización

Según las diferentes indagaciones sobre este fenómeno, algunas de las fuentes más comunes de hipersexualización son:

Caricaturas y videojuegos

Una gran cantidad de dibujos animados infantiles, videojuegos, representan gráficamente a las niñas con cuerpos de mujer, exaltando grotescamente pechos, cintura y caderas, y vistiéndolas con ropa muy pequeña.

Películas y televisión

Las actrices que interpretan personajes escolares lucen ropa, maquillaje y peinado de pasarela todos los “días de clase”. Además, los personajes femeninos suelen ser fuertemente estereotipados.

Gran cantidad de personajes de videojuego con proporciones descomunales. Foto: as

Juguetes

En esta lista están todos los juguetes que inducen la necesidad de “mejorar” su apariencia física. Se pueden identificar una gran cantidad de muñecas con total desproporción en sus medidas anatómicas, y la exaltación de características “sensuales”.

Moda

Mientras que en la sección bebé e infantil la mayoría de las prendas tienen estampados conceptos asociados exclusivamente a la apariencia y conducta, como PRETTY, DIVA, PRINCESS, o CUTE, en la sección preadolescente femenina aparecen rápidamente los cortes ceñidos y escotados.

En todo el mundo existen concursos donde se hipersexualizan a las niñas. Foto: Pinterest

Educación en casa

Tal vez este sea el punto más sensible, y es que consciente o inconscientemente, muchas veces es la propia familia la que inculca inseguridades, códigos de conducta, y el consumo de productos sexualizadores. Esto conduce a vestir a las niñas al estilo de una mujer adulta o someterlas a dietas para adelgazar con fines estéticos.

Los efectos en el desarrollo normal de una niña son los que se derivan de romper el equilibrio y saltarse etapas. Por ejemplo, tenemos datos de que en Francia el 37% de las niñas asegura estar a dieta, las conversaciones sobre moda y peso ideal aparecen antes, las niñas son estimuladas constantemente por la televisión, las revistas juveniles, y van asumiendo con una naturalidad perversa su condición de objetos sexuales, van adquiriendo la creencia de que la sociedad las va a cotizar en función de lo atractivas que resulten para los hombres.

La educación en casa como hecho importante y de prioridad. Foto: bebesymas

Los efectos futuros

Esta hipersexualización del universo infantil conlleva una aproximación muy violenta y distorsionada al mundo de la sexualidad adulta, perdiéndose experiencias imprescindibles que les vayan introduciendo de forma sana y progresiva a una parte esencial de lo que después será su vida en pareja y su forma de entender las relaciones sociales, no solo sexuales. El erotismo, la sensualidad, la sexualidad son capacidades que se irán dando paulatinamente, adoptando su forma específica en cada etapa del desarrollo y acercándose a los patrones adultos en la adolescencia. Hay sexualidad en los niños, por supuesto, porque es condición humana, pero muy distinta de la que los medios les cuentan y nos cuentan.

Se expresa en la conciencia de identidad de género, en saber que se es hombre o mujer, en los juegos de roles (papás y mamás de toda la vida), en la curiosidad sana por conocer las diferencias en el cuerpo del otro, pero no hay erotización alguna en ello. Se trata de un proceso que si no se adultera por intereses comerciales y tóxicos, les llevará a vivir una sexualidad adulta libre.

La educación en casa y ayuda sobre sexualidad, reside principalmente en los padres. Foto: Pinterest

Los padres, tienen la responsabilidad de tratar de neutralizar, en lo posible, todo esa influencia externa, para lo cual hay que estar muy atentos y muy presentes, interesarse por lo que leen y ven, filtrar y canalizar lo que les llega por todas partes, dosificar los medios. No permitir que vayan a lugares ni hagan actividades que no les corresponden por edad, solo por el hecho de que los demás lo hacen. Ser parte de la solución, no del problema. Educar en valores que prioricen el esfuerzo, el logro, el espíritu cooperativo y la igualdad. Y sobre todo, ofrecer un referente sólido a través del ejemplo.

Por esto, es de suma importancia la existencia de un filtro por parte de los adultos en el consumo de ropa, juguetes, y aparatos tecnológicos, así como también en el acceso al contenido de televisión, internet y redes sociales a los niños así como de sexualidad.