Logró adelgazar 18 kg con tan sólo 21 minutos de ejercicio a la semana

Si eres de las que no disfruta el ejercicio, probablemente te interese saber qué es lo que hizo este hombre para bajar 18 kilos, ¡con tan sólo 21 minutos de actividad física a la semana! Es muy fácil y puede que al final hasta comiences a disfrutarlo.

David Paul Kirkpatrick siempre ha trabajado como narrador, de hecho fue jefe de producción en Walt Disney Pictures y presidente de Paramount Pictures, trabajos que sin lugar a dudas lo dejaron con una agenda bastante apretada y sin tiempo para ejercitarse, pero fue cuando un amigo le preguntó “si alguna vez había vuelto a correr con la libertad que todos los hacemos cuando somos niños" que reflexionó sobre su vida.

Por un tiempo, y con la ayuda de una aplicación que contaba los pasos, comenzó caminando, después decidió probar correr detrás de un balón de fútbol: “Al principio fue horrible”, admitió.

"A diferencia de la carrera de larga distancia, que es un ejercicio aeróbico, lo que yo decidí hacer era anaeróbico, lo que significa que mi cuerpo se movía a una intensidad tal que mi sistema cardiovascular no podía suministrar oxígeno a los músculos con la suficiente rapidez. Pensaba que me moría".

No obstante, el balón le aportaba cierta diversión a su rutina, y según él, las fuerzas para continuar haciéndolo, así que no desistió: “Después de una hora debí comenzar a liberar endorfinas y me sentí muy optimista y confiado".

La rutina de Kirkpatrick consiste en completar 7 carreras seguidas de aproximadamente 15 segundos durante 3 días a la semana, es decir, 21 minutos; y se toma un día de descanso entre cada entrenamiento para darle a su cuerpo una buena recuperación.

"Ese es el tiempo que te cuesta, aproximadamente, atrapar la pelota después de patearla muchas veces. También caliento unos tres o cuatro minutos haciendo una caminata enérgica y algunos estiramientos sencillos. Equivale a 21 minutos a la semana, que si lo piensas no es nada".

Evidentemente todo este esfuerzo no hubiera rendido los mismos frutos si no hubiera seguido una dieta, así que ahora su alimentación se basa en la regla 80/20, que significa que un 80% de lo que consume son frutas y verduras, y el 20 restante son proteínas.

Al principio no fue nada fácil, pues David solía comer en exceso debido a la ansiedad, sin embargo, el ejercicio le permitió reducir su estrés y en consecuencia comenzó a comer mucho menos.

“He ganado en calidad de vida. Duermo mejor, tengo bien el colesterol, la sangre y la insulina según me decían los últimos análisis... y lo más gracioso es que todo comenzó con un sprint. El ejercicio nos aporta algo que es esencial y sencillamente maravilloso".

