Lo que veas primero revelará lo que oculta tu subconsciente (Test de personalidad)

Lo que veas primero revelará lo que oculta tu subconsciente

Se dice que el subconsciente es un antiguo término utilizado en psicología y en psicoanálisis para referirse a lo inconsciente, a lo débilmente consciente o a lo que, por encontrarse por debajo del umbral de la conciencia, resulta difícilmente alcanzable por esta o definitivamente inaccesible.

Este test podría conocer algunas características de la personalidad de cada uno de acuerdo a lo qué observas primero en esta imagen.

Niños caminando:

Si lo primero que viste en esta imagen fue a los cuatro niños caminando, eso habla de que en tu subconsciente no hay demasiado entramado oculto. Lo que muestras es lo que eres, y la honestidad es muy importante para ti, especialmente cuando se trata de ser honesto contigo mismo.

Eso no quiere decir que tengas un subconsciente apagado. En él seguramente se almacenan planes creativos, ideas novedosas y entusiasmo. Sucede que tu mente y tu espíritu piensan más en el futuro que en el pasado.

Eres una persona transparente, y los demás te aprecian por ello. No le das demasiadas vueltas a las cosas y sueles tener una mirada positiva de todo. Eres de los que tienen la certeza de que para salir adelante solo hay que trabajar duro.

Seguro has pasado, como todo el mundo, por situaciones difíciles. Pero tu capacidad de adaptación, y tu confianza te han ayudado a resolver esos traumas y dejarlos atrás.

Luna llena:

Si lo primero que notaste fue una enorme luna llena, quiere decir que tienes bastantes problemas irresueltos que están dando vuelta en tu cabeza, incluso aunque no pienses en ellos. Seguramente eres la clase de persona que cuando aparece un problema que no sabe como resolver, prefiere evadirlo.

No es que no seas capaz de salir adelante, pero tienes una tendencia a almacenar los problemas y hacer de cuenta de que no existen. Lamentablemente, eso no es así, y las cosas que no logras resolver siempre vuelven a aparecer.

Con tus amigos y allegados eres todo lo contrario: el mejor consejero, y el que siempre tiene la palabra justa para ayudar a los demás a resolver sus problemas. Tal vez deberías empezar a confiar más en tus propios consejos, y hacerles caso también al aplicarlos a tu propia vida.

Tu inteligencia y tu complejidad hacen que, aunque te cueste tiempo dar con una solución para las cosas, al final nunca te arrepientas de las decisiones que has tomado.

Árboles:

¿Realmente te detuviste primero en ese detalle? Bueno, sin dudas eres una persona muy particular. Te diferencias del resto, y lo sabes. Tu subconsciente tiene mucho que ver en eso: está siempre trabajando y queriendo salir afuera, demostrando toda su intuición y creatividad.

Mirar en donde otros no ven puede ser tu mejor ventaja, y aunque a veces eso mismo te haga sufrir, no debes desanimarte: tu percepción especial es un regalo, y pronto te darás cuenta.

