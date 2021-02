Lo que tu signo astrológico dice sobre el tipo de ex que eres

Por lo tanto, su signo del zodíaco puede decirle mucho sobre su estilo en el romance, como su primera cita ideal, sus malos hábitos de citas y de qué signos es más (y menos) probable que se enamore.

Resulta que su signo del zodíaco también puede decirle mucho sobre cómo es la relación después de que termina, y te revelaremos más detalles de ese punto en La Verdad Noticias.

Sí, estamos hablando de qué tipo de ex eres. ¿Eres un Acuario que nunca mira atrás? ¿un "seamos amigos" Piscis? ¿Un Escorpio terrible que guarda rencor? Descúbrelo a continuación.

Aries

Todos tus ex te extrañan de inmediato. Una vez que ya no están juntos, se dan cuenta de cuánto extrañaron esa racha salvaje de espontaneidad y confianza de Aries.

Eres un líder nato, incluso en tus relaciones. Probablemente dio el primer paso / sugirió todas sus mejores citas / inició el mejor sexo. ¡Pero ese ya no es tu problema!

No es como si estuvieras triste porque rompiste porque realmente los extrañas, es más como si estuvieras un poco insultado de que no quisieran seguir rondando tu grandeza.

Sea como sea, no te molesta ... o eso te dices a ti mismo mientras cambias entre las 17 pestañas de OkCupid que tienes abiertas y deslizas con abandono en Tinder.

Tauro

Aborda todo de manera súper lógica, así que una vez que te das cuenta de que no iban a pasar el resto de sus vidas juntos, ya no te importa.

Tu naturaleza confiable y estable significa que a menudo sigues siendo amigo de tus ex después del hecho. Que podemos decir Eres súper leal, pase lo que pase.

Si bien es posible que no piense en ello (prácticamente hablando, nunca saldría con la misma persona dos veces. Las relaciones intermitentes simplemente no tienen sentido para usted.

Cuando pase tiempo como amigos con su ex, estará repasando toda su relación en su cabeza, preguntándose si alguna vez les darás una segunda oportunidad. Alerta de spoiler: ¡No lo harás!.

Géminis

Eres súper aventurero y valiente, por lo que las rupturas son realmente un problema para ti ... ¿pero a veces quizás deberían serlo?.

Tu naturaleza dualista y tu carisma te convierten en una tormenta perfecta para las relaciones intermitentes, pero ya lo sabes. No puedes evitarlo si tienes la habilidad de iniciar una conversación orgánica con cualquier persona, hasta tu ex.

Siempre es bueno estar tranquilo con las rupturas, pero debes recordar que a veces son lo mejor, especialmente cuando podrías agradecer a alguien nuevo con ese encanto característico de Géminis.

Si tu ex no podía manejar ambos lados de tu personalidad cuando estaban juntos, ¿por qué lo harían esta vez? Déjelos y busque a alguien que se ajuste mejor.

Cáncer

No voy a endulzarlo: las rupturas te golpean bastante, ya que tiendes a sentir las emociones de manera muy visceral. Eres una de las personas más leales y solidarias que existen, así que si alguien pusiera a prueba esa confianza o compromiso, estarías bastante herido.

Eres súper cariñoso y cuidas a las personas que te importan, ya sean tus hermanos, amigos o parejas.

"Ni siquiera me importa", te ahogas entre sollozos mientras escribes un correo electrónico con palabras muy duras que nunca enviarás, ni siquiera pusiste su dirección de correo electrónico en la pestaña del destinatario.

En parte por temor a que accidentalmente presione enviar y verán lo mucho que esto realmente le molesta, y en parte porque ni siquiera puede admitir ante sí mismo lo herido que está. Eventualmente se sentirá mejor.

Leo

No estás enojado en absoluto. En realidad, ni siquiera te importa un ... Está bien, estás un poco enojado. Tal vez no enojado, solo un poco insultado por haber perdido el tiempo con alguien que no era tan perfecto como tú.

Y después de todo ese trabajo que dedicaste para ayudarlos a encontrar el peinado / estética personal / pasta de dientes perfectos, ¿alguien más podrá disfrutar de los resultados? ¡No es justo!

Ok, bien, también estás realmente herido porque alguien no te vio por la estrella que eres. Y sí, no se siente bien que probablemente estuvieras más interesado en ellos que al revés.

Sin embargo, no puedes evitarlo, eres un tirador directo que no juega, así que ¿por qué jugar duro para conseguirlo? Apesta exponerse y encontrarlo con todo menos entusiasmo.

Virgo

Buscas un mayor significado en todo, analizando metódicamente cada movimiento tratando de aprender de él.

Algunos podrían decir que lo estás pensando demasiado, pero bueno, es solo tu naturaleza Virgo. Vacías entre llorar a gritos o agradecer a tus estrellas de la suerte que el universo te ha librado de este cabrón.

Sabes que estás mejor ahora, pero solo quieres entender por qué te enamoraste de ellos en primer lugar ... y por qué te quedaste con ellos durante tanto tiempo ... y por qué, exactamente, rompiste.

Continúa revisando su antiguo historial de mensajes en busca de señales de alerta después del hecho, convencido de que si solo pudiera encontrar el punto de inflexión, lo cerraría.

Libra

Dado que tiendes a no confrontar, las cosas generalmente se ponen bastante feas como para que ocurra una ruptura, lo que lleva a una gran amargura tácita para ambas partes.

Simplemente te sientes mejor cuando estás en una relación, y eres un socio tan increíble que tu pareja se siente increíble cuando también están contigo.

Después de la ruptura, harás todo lo posible por ser diplomático y asegurarte de que todos sepan que no tienes mala voluntad, pero en realidad, nunca los perdonarás por perder el tiempo.

¡No importa! Eres encantador y las bellezas comienzan a caer en tu órbita casi inmediatamente después de cualquier ruptura.

Escorpio

Para empezar, todos tus ex te tienen miedo. ¿Lo sabes bien? Eres muy rápido para llamar a alguien y no dudarás en traer recibos de, como, hace cuatro temporadas de impuestos.

Y buena suerte para ellos si te lastiman, porque dedicarás todas tus horas de vigilia para vengarte de ellos. Si un ex tiene la suerte de escapar de tu ira, irás directo a la ley del hielo y cortarás toda comunicación para siempre.

Te enfrentas a las rupturas tan bien como piensas, lo cual es muy intenso. Puede parecer duro por fuera y bastante valiente, pero también tiende a castigarse por ellos, preguntándose si hizo algo para ahuyentarlos / hacer que las cosas se derrumben.

Pero cuanto más envejece, más se da cuenta de que no siempre es culpa de alguien y que a veces las personas simplemente no son compatibles.

Eres básicamente un detective después de una ruptura. Es probable que observe de cerca sus redes sociales para estar al tanto de lo que están haciendo ... y de sus amigos, de sus hermanos, de sus madres y de sus ex.

Es decir, hasta que encuentre a alguien nuevo en quien utilizar sus habilidades de detective.

Sagitario

Eres tan divertido e ingenioso que es demasiado fácil para ti convertirte en amigo de tus ex después de terminar. Sin embargo, por supuesto que no te importa.

Darás un montón de palabrería sobre cómo "son solo amigos" hasta el final de los tiempos, pero al mismo tiempo, si alguna vez quisieran perseguir algo de nuevo, te registraría de inmediato.

Eres lo suficientemente terco como para no querer ser el que persiga un trato intermitente, pero convenientemente no lo suficientemente terco como para seguir adelante por completo.

Tampoco eres exactamente conocido por tu sutileza. De hecho, eres conocido por ser franco. Les dirás exactamente qué hicieron mal / sus hábitos más molestos / qué es lo que menos extrañas de ellos. ¡Oye, la verdad duele!.

Capricornio

Sinceramente, estás feliz de volver a estar soltero. Qué gran oportunidad de conocer gente nueva y cambiar a tu ex por un modelo más atractivo / inteligente / divertido.

Claro, tus amigos pueden pensar que esto es un poco cruel cuando les explicas tu falta de período de duelo, pero funciona.

Tu ex era un poco aburrido de todos modos y siempre te iba a decepcionar de una forma u otra. Simplemente no pudieron manejarte. Duele un poco, pero al final estás agradecido por la oportunidad de deshacerte de alguien que te estaba arrastrando.

Ahora, puedes conocer a alguien que realmente te atrapa. Y estás muy agradecido de que ya no tienes que fingir que te gustan las mismas cosas. ¡Sabes que puedes hacerlo mejor!.

Acuario

Honestamente, te alegra que las cosas hayan terminado ahora, porque comenzaste a sentirte un poco apretado. Eres súper independiente, y necesitas sentir que tienes espacio para ser quien quieres ser, o te pones ansioso.

Te gusta cuando puedes desaparecer durante tres días o una semana sin consultar con nadie. ¡Solo tienes que hacerlo tú!

Tiende a no deformarse después de una ruptura. Después de todo, tus ingeniosas habilidades de conversación y tu carisma hacen que todos los que conoces se sientan muy importantes, lo que hace que sea muy fácil para las personas enamorarse de ti.

Pero si alguien te aburre o no puede mantener esa broma característica de Acuario, estás fuera.

Piscis

¡Piscis desinteresado! Trabajas demasiado y eres demasiado amable y confiado con todos. Tus amigos están felices por tu ruptura. Están hartos de ver a tu pareja actual tratarte como menos de lo que eres y no pueden esperar a que encuentres a alguien mejor.

Eres súper romántico, por lo que a veces puede ser difícil para ti darte cuenta de que una relación ya no funciona. Si se acabó, ¡hay una razón para ello!

Eres muy compasivo y amable, así que tratas de mantener las cosas lo más amigables posible con tus ex. Pero tu lado sensible significa que también sientes rupturas con bastante intensidad.

¡Quizás ni siquiera los amabas! Pero en el momento en que terminas, te quedas pensando: ¿Era esta persona mi alma gemela? ¿Pasaré el resto de mi VIDA EN ESTE PLANETA suspirando por ellos?.

Afortunadamente la respuesta es no. Tu naturaleza amable y compasiva es como un imán para todos los solteros calientes de tu área y puedes encontrar nuevos amores para distraer tu mente de las cosas con bastante facilidad.

