Lo que tu pareja quiere en la intimidad, según su signo del zodiaco

Todos tenemos gustos diferentes cuando de placer y sexo se habla, pero algo que no podemos negar, es que todos tenemos fantasías sexuales. Si tu pareja no se anima a contarte qué es lo que más anhela en la cama, nosotros te diremos lo que quiere y no se atreve a decirte, según su signo del zodiaco.

Aries

A Aries le encanta que lo mimes. ¿Dormirse de cuchara?, ¡Él quiere!, ¿Besitos en el cuello? ¡El quiere!. A este signo le fascinan los cariñitos y arrumacos, así que no dudes en besarlo de pies a cabeza y hacerle tiernas caricias.

Tauro

Si algo sabemos de Tauro es que es muy frío, pero cuando te ganas su confianza, se entrega completamente. Es como un switch, se enciende la llama de la pasión y son extremadamente sensuales.

Géminis

¿Estás listo para tu mejor experiencia sexual? Con géminis nunca se sabe y eso lo hace tan excitante. Son tan espontáneos en la cama que no olvidarás ese encuentro.

Cáncer

Cáncer es muy cariñoso, disfruta de las relaciones calmadas y llenas de besos. Al igual que Aries, tienes que darle mucho amor. Para volverlo loco de pasión pon en práctica tus mejores técnicas de juego previo

Leo

Leo es muy apasionado y ardiente en la cama. Se deja llevar por sus instintos y no tiene prejuicios, así que están dispuestos a probar juegos nuevos... sin límites.

Virgo

Si hay alguien con fantasías es Virgo, sólo que necesitan de su pareja para hacerlas realidad. Tienen ataduras que los limitan en el sexo y no se atreven a decirlo.

Libra

Algo que no se atreven a confesar, es que les encanta probar cosas nuevas y las posturas poco convencionales los excitan como no te imaginas. No es necesario cumplir a rajatabla con todas las posiciones del Kamasutra, sólo es cuestión de ir innovando.

Escorpio

Lo único que necesitas para satisfacer a Escorpio es conocerlo bien, ya que una vez con confianza, él te dirá cómo le encanta que lo acaricien y estimulen.

Sagitario

Otro signo al que le encanta probar cosas nuevas. Tal vez no te habías dado cuenta, pues probablemente no te quiera asustar, pero Sagitario es muy atrevido en la cama y le fascinan las emociones fuertes e intentar de todo.

Capricornio

Con Capricornio tienes que estar muy alerta, pues aunque no se atreve a decirlo de frente, te dará muchas pistas. Quisiera que lo acaricies donde nunca lo han acariciado y que lo beses hasta dejarlo sin aliento.

Acuario

Lo único que necesitas para hacer feliz a Acuario en la intimidad, es tener relaciones sexuales en otros lugares diferentes a la habitación. ¿Dónde te gustaría que fuera su próximo encuentro?

Piscis

Para satisfacer a Piscis lo que necesitas es dar un buen sexo. A él no le impresiona la cantidad, sino la calidad.